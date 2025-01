La Casa Rosada confirmó sesiones extraordinarias la próxima semana: "Se acabó la paciencia"

En medio de las tensiones con Mauricio Macri, el presidente Javier Milei tiene previsto firmar este viernes el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, tal como informó MDZ esta semana.

"Se acabó la paciencia, vamos por todo", repiten los arietes libertarios que no le temen a un revés parlamentario ante una serie de temas que fueron considerados como "unilaterales" por la oposición.

El decreto está redactado y a la espera de la letra chica final. Regirá desde este próximo miércoles 15 de enero hasta el 15 de febrero.

El Gobierno no tiene problemas "de chocarse con la pared" ya que, aseguran, no tener preocupación sobre un eventual rechazo parlamentario debido a que no se profundizaron las negociaciones en estas semanas. Volverán a utilizar el concepto de "la casta política" y otros mensajes que fueron promovidos en las cuentas que propagan la mirada oficial.

"Los diputados y senadores tendrán que frenar con las vacaciones y venir a laburar", comentan sonrientes los principales funcionarios. La mayoría de los legisladores oficialistas y opositores se enteraron de tal posibilidad a través de los medios. Hasta el mismo miércoles, fuentes del bloque libertario desestimaban que tengan que viajar a Buenos Aires y creían que hasta febrero no había actividad.

Para el Ejecutivo, no es un impedimento que el Palacio se encuentre en reformas edilicias. Esperan utilizar durante la segunda quincena de enero los anexos de ambas cámaras para los debates iniciales y luego recurrir a los recintos durante febrero. En ese sentido, minimizan que la propia presidencia de la Cámara de Diputados haya instado a que su personal se tome vacaciones durante enero. "Deberán volver, simple", simplifican.

El temario “no se toca”, según los armadores políticos del Gobierno. Por tal motivo, se avanzará con la idea de aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema. Sigue vigente la posibilidad de que si no están los votos para el doctor Mansilla se lo nombre por decreto hasta el 30 de noviembre y luego prorrogar la medida.

Además, la eliminación de las elecciones PASO es una prioridad, dentro del paquete de expedientes que se contempla en la Reforma Política. Descartan de plano en los pasillos gubernamentales la propuesta del macrismo de suspender las PASO por un año para luego rediscutirlas. A su vez, se contempla el proyecto de Reiterancia, Juicio en Ausencia y una "corregida" iniciativa de Ficha Limpia.

El gobierno convoca a legisladores dialoguistas

El Gobierno pretende convocar a diputados dialoguistas a Casa Rosada. Foto: Presidencia.

Fuentes oficiales confirman a MDZ que se invitarán a diputados y senadores de los bloques cercanos al oficialismo para que asistan la próxima semana a una reunión que se realizará en Casa de Gobierno.

"La idea es invitarlos para discutir los temas que impulsaremos en extraordinarias y armar una estrategia en común", añadieron.

Podrá ser el primer test para medir cuál será la sinergia entre La Libertad Avanza y el PRO en medio del aumento del conflicto y una reciente tregua entre Javier Milei y Mauricio Macri.