Jorge Macri fijó el rumbo político para el PRO en la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del PRO porteño, encabezó este jueves un acto partidario en Villa Pueyrredón para delinear los lineamientos políticos de la fuerza en el marco del año electoral. La actividad tuvo lugar en la sede del Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto, ubicada en Avenida Albarellos 2935, y marcó el inicio de la campaña para las elecciones locales del 6 de julio, que se desarrollarán de forma independiente a los comicios nacionales. De hecho, el alcalde porteño se animó a deslizar la posibilidad de que Mauricio Macri se presente como candidato.

Durante el acto, el funcionario presentó ante la militancia los puntos centrales de la estrategia política del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los ejes del discurso, se destacó la importancia de abordar temáticas específicas del distrito en virtud del desdoblamiento electoral, que permitirá a los porteños concentrarse en las necesidades locales separadas de las discusiones a nivel nacional.

El evento también se dio en un contexto de análisis de posibles acuerdos con otras fuerzas políticas, como La Libertad Avanza, en un intento de conformar alianzas estratégicas. Asimismo, el alcalde porteño plateó la posibilidad de que el expresidente, Mauricio Macri, se presento como candidato en las elecciones de medio término. "Ojo que una vez dijeron 'Armen un partidito y ganen las elecciones' y lo hicimos. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato, me va a matar ahora", sostuvo Jorge Macri.

Y añadió: "Y encima el tipo nació en provincia, tiene domicilio en Ciudad, la puede seguir a Cristina (Kirchner) donde haga falta".

En su discurso, Jorge Macri expuso los puntos centrales de la acción política del PRO en la Ciudad, que se prepara para defender ocho bancas en las elecciones legislativas del domingo 6 de julio: "Hace 18 años sacamos a la Ciudad del caos y ahora vamos a defender la autonomía, y lo vamos hacer como lo hicimos en el pasado. La libertad no es gritar o gruñir, es darle a la gente las herramientas para transformar su día a día. Nosotros no dejamos a nadie atrás y el que piensa distinto no es nuestro enemigo. No creemos en el pensamiento único".

Mauricio Macri y su mensaje en el acto del PRO

Jorge Macri anunció el 27 de diciembre pasado el desdoblamiento de las elecciones legislativas porteñas y que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Habrá también un llamado a sesiones extraordinarias del parlamento porteño.

"No hay ningún otro partido político que haya mejorado la calidad de vida en la Ciudad como lo hizo el PRO en estos 20 años, que celebramos con orgullo. Creemos en la familia, en tener amigos, en vivir en comunidad, en abrazarnos, ayudar y desafiarnos. Y en la capacidad y en las convicciones individuales, pero sobre todo nos inspiran los logros de conjunto. Ver a gente joven y comprometida me genera un orgullo inmenso porque su generación nos inspiró a convertir esta Ciudad en una ciudad global", explicó Jorge Macri.

El acto se desarrolló con amplia participación de dirigentes y militantes del PRO, quienes consideraron la actividad como un punto de partida para la campaña electoral. La elección anticipada del 6 de julio en la Ciudad de Buenos Aires será clave para la renovación de las autoridades locales, diferenciándose de los comicios que se realizarán a nivel nacional, previstos para octubre.