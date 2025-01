El mendocino que irá por la reelección en el Congreso y en su gremio

Sergio Omar Palazzo es mendocino, nació en Guaymallén en 1962 y fue empleado del desaparecido Banco Mendoza, en donde luchó para que fueran reincorporados los trabajadores. Pero su gran salto como dirigente lo dio en Buenos Aires. Es desde 2013 el secretario General de la Bancaria y desde 2021 ocupa una banca en el Congreso de la Nación por la Provincia de Buenos Aires por Unión Por la Patria. Este año, con respaldo de todas las delegaciones del país, se prepara para ser nuevamente reelecto en el gremio que dirige y apostará por renovar su banca en Diputados.

"Estamos trabajando por la reelección de Sergio Palazzo para 2025-2029. Falta definir la fecha, que lo hará el Consejo Directivo, históricamente la elección nacional fue en octubre, pero en 2021 por la pandemia se realizó en diciembre.Es solo un detalle, que se tendrá en cuenta por la elecciones nacionales", sostuvo en diálogo con MDZ, Sergio Gimenez quien preside La Bancaria en Mendoza y trabaja codo a codo con Palazzo.

En septiembre del 2024, un congreso extraordinario de la Asociación Bancaria aprobó por unanimidad la propuesta de la continuidad de Palazzo al frente del sindicato por otros cuatro años. Se le puede reprochar falta de renovación en su cargo, en épocas donde se discuten los límites a las reelecciones, pero hay una realidad y es la de los trabajadores bancarios, que ganan muy buenos sueldos desde que ingresan a los bancos, gobierne quien gobierne la Argentina.

De hecho, con el aumento de noviembre pasado, los bancarios alcanzaron un 112 % de incremento en los 11 meses del año 2024, con el salario básico por encima de los 1.5 millones. Es decir que un empleado que recién entra a un banco, con la última paritaria, recibirá un sueldo de $1.604.606,48, que se calcula de sumar $ 1.528.656,05 de salario inicial más los $ 75.950,43 de participación en ganancias, conocido como ROE. Se trata de un adicional que consiguió la conducción para los trabajadores.

Gimenez y Palazzo, juntos

Las perspectivas salariales para el 2025, son similares porque ya quedaron acordadas en paritarias. Para las remuneraciones de los meses enero y febrero de 2025, se otorgarán incrementos por el índice de precios al consumidor, por lo tanto, no pierden poder adquisitivo. En marzo, tienen previsto volver a sentarse en paritarias, no sólo para discutir sueldos sino también mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, y Día del Bancario (que cobran un bono similar a un salario inicial).

Pero además, en el grupo político de Palazzo, también están abocados en su reelección en el Congreso Nacional, algo que es más dificil por las internas que existe en el peronismo y mucho más en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, dependerá de las internas de esa provincia, cómo resulte esa negociación política. Sin embargo, por su poder frente al gremio hay quienes lo ven posible. Además, ha sido uno de los legisladores más opositores al gobierno de Javier Milei, especialmente en los asuntos que han tocado intereses de trabajadores. De hecho, judicializó la restitución del impuesto a las ganancias, y ya ganó una cautelar en Santa Cruz y en Chaco que indica que por 90 días a los trabajadores bancarios no se les puede descontar ganancias.

Mientras transita por esa doble vía de renovar como titular del gremio y como diputado nacional, Palazzo también tiene participación en la Confederación General de Trabajadores (CGT). Además, si resulta reelecto en La Bancaria como todo indica, el año que viene tendrá más tarea:en 2026 habrá elecciones de comisión gremiales internas y delegados de bancos de todo el país, entre marzo y abril. Para noviemrbe del año próximo serán las elecciones de los secretariados de las 53 seccionales del país, entre las que se encuentra la Asociación Bancaria de Mendoza.