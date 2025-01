Director polémico: el Servicio Meteorológico Nacional, entre críticas y apoyos por la llegada del "Surubí"

"No necesitamos un meteorólogo, necesitamos un administrador", dijeron algunos trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional a MDZ luego de que el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) y el decano de la facultad de Ciencias Exactas de la UBA rechazaran la designación del veterano de Malvinas Antonio José Mauad, "el Surubí", como nuevo director del organismo.

Los argumentos para criticar esta medida del Ejecutivo se basan en que consideran que el flamante director "no tiene experiencia demostrable de gestión en el ámbito de la meteorología" aunque su carrera lo habilita a desempeñar el cargo.

El 30 de diciembre del año pasado, hace poco más de una semana, el Gobierno Nacional designó a Mauad, de forma ad honorem por el período de cuatro años, como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), según el Decreto 1129/2024 publicado con esa fecha en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de Defensa, Luis Petri.

Enojo y críticas del Centro Argentino de Meteorólogos

Esto alarmó a los meteorólogos del CAM que a través de un duro comunicado dijeron: "Esta situación ocurre luego de que, semanas antes, el CAM se pusiera a disposición de los funcionarios del Ministerio de Defensa para colaborar en la selección de un perfil técnico-científico idóneo y brindar asesoramiento en temas vinculados a la gestión estratégica del SMN".

Y afirmaron que Mauad "no tiene experiencia demostrable de gestión en el ámbito de la meteorología". Desde el punto de vista de los expertos del CAM: "El liderazgo del SMN requiere de un conocimiento especializado que permita coordinar con eficacia sistemas de alerta temprana, fortalecer los pronósticos climáticos y meteorológicos, establecer un rumbo institucional con conocimiento meteorológico y climático experto y representar al país ante organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial (OMM)".

Mauad es Licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, título expedido por el instituto Universitario Aeronáutico, cuyas asignaturas le fueron otorgadas por equivalencias por su formación en la Escuela de Aviación Militar, Escuela Superior de Guerra Aérea, y cursos de aplicación. Este año fue reconocido con la “Medalla Honor al Valor en Combate” por su participación en el Escuadrón Canberra durante el conflicto bélico en las Islas Malvinas. Cuenta con una destacada trayectoria profesional, habiendo sido gerente general del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) en los años ’90 y desempeñado funciones en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El decreto que regula la creación del SMN establece que para ser director se requiere ser argentino nativo o naturalizado, tener al menos 30 años y poseer un título universitario de cinco años vinculado a las ciencias de la atmósfera.

Mauad cumple con todos los requisitos, sin embargo desde el CAM insisten en que el nombramiento no es correcto y exigieron "a las autoridades nacionales que brinden explicación".

El veterano de Malvinas Antonio José Mauad, "el Surubí". Foto: Archivo MDZ.

El run run de los pasillos: por qué los empleados están contentos

Desde que se conoció la designación de Mauad en el interior del Servicio Meteorológico Nacional se respiran aires de calma y esperanza. Para los trabajadores que allí se desempeñan, la llegada del comodoro no es negativa sino todo lo contrario. " El CAM le dio con un caño por no ser meteoró logo, pero a nosotros nos cayó muy bien internamente", dijo uno de ello s —que pidió reservar su identidad— a MDZ.

"Fue correcto, dijo que no iba a haber más despidos, que seguiría con los avances y que mejoraría lo que está mal. Habló con los gremios y llevó tranquilidad", agregó.

Para ellos esto es importante porque el SMN fue una de las áreas donde el presidente Javier Milei pasó la motosierra. Antes de su recorte, había 1.132 empleados. Luego aplicó despidos y dejó la planta en 1.059, según fuentes oficiales.

Servicio Meteorológico Nacional. Crédito foto: SMN

Qué pasa en el mundo

Argentina no es el único país donde los directivos del Servicio Meteorológico Nacional no son necesariamente meteorólogos. Mauricio Saldivar, meteorólogo y director de MeteoRed con más de 20 años de experiencia como profesional de la meteorología dijo a MDZ: "Es un puesto político, más que técnico. Lógicamente ser idóneo es un plus, pero no debería ser un impedimento".

Algunos ejemplos internacionales: