¿Sin vacaciones? Por qué muchos concejales arrancaron el año trabajando

Navidad, Año nuevo, ¿vacaciones? No para todos. Según un relevamiento que hizo MDZ, no todos los Concejos Deliberantes de los 18 departamentos arrancaron el año de receso. El motivo es que algunos no habían tratado el presupuesto 2025 o la tarifaria, es decir los impuestos municipales por eso, sesionaron la semana pasada o incluso ésta que arrancó el lunes 6,. En Maipú, por ejemplo, no hay vacaciones masivas, los concejales se toman por turno, y el resto de los ediles siguen asistiendo a una Comisión ampliada durante enero.

La ley 1079, que es la Ley Orgánica de las municipalidades, ordena que todos los Concejos Deliberantes deben tener sesiones ordinarias hasta fines de octubre, con la posibilidad de prorrogarlas un mes más. Cuando pasa ese periodo, comienza la etapa de de sesiones extraordinarias, es decir que las sesiones dependen de los proyectos que manda el intendente.

Es por eso que a fin de año, noviembre o diciembre, los concejales discuten el presupuesto para el año que se aproxima y la tarifaria. En algunos Concejos Deliberantes no terminaron la discusión, por eso arrancaron el año trabajando. Un ejemplo de esta situación fue el Concejo de San Rafael, donde tuvieron sesión estraordinaria el pasado jueves 2 de enero y finalmente los ediles le avalaron la pauta de gastos 2025 al jefe comunal Omar Félix (PJ).

De hecho, el intendente pidió la aprobación, tras una reunión de Gabinete que tuvo al comenzar el año, del presupuesto que se trató ese mismo día. Junto al jefe comunal estuvieron los secretarios de Gobierno y Hacienda, Paulo Campi y Marcelo Gómez, y el director de Asuntos Legales, Alfredo Juri Stica.

En Malargüe, los concejales también están trabajando, analizando la tarifaria, es decir los impuestos que el municipio, a cargo del intendente peronista Celso Jaque, pretende para este año y también el presupuesto municipal. En 2024, la ordenanza de tarifaria tuvo mucho tiempo de tratamiento en comisiones y recién lo aprobaron en abril. El día miércoles 3 del cuarto mes del año, desde el Concejo Deliberante salió aprobada la tarifaria tras conseguir el acompañamiento unánime en su consideración general.

Durante estos días de enero el expediente Nº 43751609/2024, que es la tarifaria para 2025, está siendo tratatada en las comisiones y analizado por los distintos concejales. El intendente Jaque no tiene mayoría en el cuerpo legislativo departamental por lo tanto requiere del consenso de todos los bloques para que sus proyectos salgan aprobados. Lo mismo con el presupuesto para el este año, que también está en comisiones.

Sin embargo, los ediles podrían poner un freno a la discusión de ambos proyectos. "Hemos enviado una carta al intendente, que si no contesta algunos puntos no seguiremos tratando los proyectos.No nos ha rendido la emergencia, que era una exigencia de la ordenanza que le dimos cuando ingresó. Tenía facultades extraordinarias, pero con la condición de rendir la emergencia y no lo hizo.Por tanto, la oposición no va a sentarse a continuar el tratamiento", sostuvo a MDZ la concejal por Reconstruyendo Malargüe, Silvina Camiolo.

En diálogo con MDZ, el intendente Jaque cargó contra la postura de los ediles: "Sólo usamos la emergencia para pagar la deuda que nos dejó el Gobierno anterior. No hay compras hechas con la emergencia. Los concejales han recibido un informe de la contadora. En realidad, se están moviendo por una cuestión política porque yo no tengo mayoría en el Concejo"

Lavalle, el 2 de enero también hubo sesión. Es que como contó MDZ, Maximiliano Rivera, quien era concejal peronista - pero opositor al intendente Edgardo Gonzalez- presentó su renuncia desde el 31 de diciembre, luego de que la Oficina de ÉtIca Pública le hiciera optar por uno de sus dos cargos- el de edil o el de médico- por considerar que estaba incurriendo en una incompatiibilidad.

Por eso, ese jueves 2 asumió en el Concejo lavallino Sabrina Baeza, quien le seguía en la lista de candidatos en las elecciones del 2021. Ahora, el bloque PJ que se partió - entre opositores y oficialistas- quedó equilibrado. Gonzalez tiene a tres ediles que le responden, porque Baeza, a diferencia de Rivera, es cercana a él, de hecho trabajaba en un área municipal hasta antes de asumir. El posteo de la nueva concejal lavallina.

En Guaymallén, este jueves 9 de enero habrá sesión en el Concejo Deliberante aunque aún no está informada la temática que requiere el Ejecutivo tratar.La pauta de gastos para el año que viene fue aprobada el día después de Navidad. "El presupuesto se trató el 26 de diciembre. Fue aprobado por oficialismo, el PJ y Partido Verde. Nosotros no acompañamos", relató la concejal Sonia Sedano de La Unión Mendocina.

En ese sentido, advirtió: "Cuando llegó el presupuesto elevamos a la presidencia pidiendo que no se tratara. La razón fue que El ejecutivo envió el proyecto al Concejo mientras estaba pidiendo la renuncia al Gabinete.Totalmente incoherente. no se puede aprobar un presupuesto realizado por Directores que no saben si continúan en el cargo",se quejó. A eso, agregó que:"Estamos a la espera que manden algo del Ejecutivo, al estar en extraordinaria no se puede tratar temas que presentamos desde la oposición". La nota que enviaron los concejales Sedano y Morales.

En Maipú, no hay vacaciones para todos los ediles a la vez. "El Concejo no tiene recesos. Los concejales se toman días y el Concejo sigue trabajando con los ediles que estén en comisión ampliada", contaron desde el municipio a este diario.

En Rivadavia, los concejales aprobaron la tarifaria que mandó el intendente Ricardo Mansur (del partido departamental Sembrar) hace unas semanas. Pero actualmente no están sesionando, porque están de receso, y aún no aprueban el presupuesto 2025, algo que no le hace gracia al Ejecutivo municipal que deberá esperar el regreso de los ediles para tener su pauta de gastos.

En general los Concejos que ya aprobaron sus presupuestos acuerdan con la presidencia del cuerpo- ejercida por un edil oficialista- cuándo posiblemente habrá alguna sesión, si es que la hay durante enero. De todas maneras, se puede ver a muchos otros concejales activos que no están sesionando como al edil Martín González, de La Cámpora, quien es de Godoy Cruz, quien está haciendo muchas reuniones en los barrios, especialmente por el tema seguridad, que es lo que ha venido trabajando el año que terminó.