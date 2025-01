La "tierra prometida" que podría quedarse sin presupuesto por una pelea

El presupuesto 2025 y la tarifaria para el departamento de Malargüe, donde se creó el distrito minero que trae expectativas para dirigentes y empresarios, pende de un hilo. Es que el intendente Celso Jaque (PJ) no tiene mayoría en el Concejo Deliberante y los ediles de la oposición se niegan a seguir tratando la pauta de gastos y el proyecto de impuestos municipales si el jefe comunal no cumple con un conjunto de exigencias. El intendente, en cambio, los acusa de moverse por una cuestión "política" y de querer "perjudicar a la gestión".

Un documento firmado por cinco concejales de la oposición fue enviado a Jaque mientras trataban el presupuesto y la tarifaria en comisiones -algo que siguen haciendo por estas horas a pesar de estar en pleno enero-. Martín Palma (Bloque UCR-Independiente); Silvina Camiolo (Reconstruyendo Malargüe); Elizabeth González (Bloque Unión Mendocina); Viviana Mosca (Frente Cambia Mendoza) y Pablo Villarruel (del mismo bloque) escribieron la nota con exigencias al intendente como condición para continuar tratando la pauta de gastos para el año que viene y los impuestos municipales.

Que sean cinco los concejales que firmaron no es un dato menor: son diez los integrantes del Concejo, por lo tanto están empatados oficialismo y oposición. Es decir que para cualquier acción, el jefe comunal necesita acordar con los bloques que no son del Partido Justicialista. La nota tiene fecha del 30 de diciembre y en el escrito, los ediles detallan más de 25 puntos, exigiendo informes sobre el manejo de recursos municipales y cuestionando decisiones administrativas que se tomaron durante este primer año de gestión," que arrancó con otorgamiento de herramientas y facultades extraordinarias a la nueva administración, tal como fue la declaración de la emergencia ambiental y la declaración de la emergencia administrativa, económica y financiera, que habilitaba al intendente a dar de baja o alta contratos, avanzar o frenar obra pública", de acuerdo a lo que explican.

Además, reiteraron solicitudes "previamente presentadas", según indicaron, "sobre viáticos de funcionarios, gastos en merchandising, viandas, pautas publicitarias, y la situación laboral del personal municipal. Uno de los puntos más polémicos señala "que los funcionarios están utilizando viandas que generan gastos para el municipio, lo que refleja un manejo cuestionable de los recursos".

El intendente Celso Jaque

Por último, los concejales opositores remataron: "Estas exigencias surgen en un contexto donde se busca avanzar en el tratamiento de las tarifarias 2025 y el presupuesto general de gastos, pero la oposición argumenta que no es posible hacerlo sin contar con información completa y precisa sobre el estado financiero y administrativo de la comuna. Es inadmisible seguir adelante con estas ordenanzas sin la transparencia que los ciudadanos de Malargüe merecen".

Consultado por MDZ, Jaque cargó contra la postura de los ediles de la oposición y desmintió el uso de la emergencia para compras o gastos corrientes. "Ellos hicieron la ordenanza de emergencia económica y la utilizamos solamente en la primera etapa para poder pagar la deuda que nos dejó la gestión anterior. No hemos rendido porque no la hemos utilizado y todos los decretos que vamos sacando, los vamos enviando al Concejo Deliberante", explicó.

En ese sentido, el jefe comunal agregó: "Los concejales recibieron el informe de la contadora. Por lo tanto creo que se mueven por una cuestión política y los concejales de la oposición como saben que no tengo mayoría en el Concejo, quieren obstruir la gestión de Gobierno. Nosotros mandamos el presupuesto de acuerdo a la ley de administración financiera el día 28 de noviembre. Tuvieron todo el mes de diciembre para trabajarlo, pero parece que no están preocupados por ponerse a trabajar por los malargüinos", remató Jaque. Además, agregó que remitió una nota al Concejo donde explicó que por qué la emergencia no fue utilizada.

Si no hay un acuerdo, el intendente deberá hacer- como lo hizo el gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires porque la oposición le trabó el proyecto o el presidente Javier Milei porque así lo decidió- una prórroga de la pauta de gastos del año pasado y además, la tarifaria anterior, sin aumentos.