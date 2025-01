Extienden concesiones petroleras en áreas donde hubo ensayos sobre Vaca Muerta

El Gobierno prorrogó la concesión de un bloque de áreas petroleras ubicadas en Malargüe en una zona de explotación convencional, pero donde también se habían hecho los primeros ensayos en la parte mendocina de Vaca Muerta. Las áreas son Puesto Rojas, La Brea y Cerro Mollar, que están a cargo de la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia. Las concesiones vencían dentro de dos años, pero se extendieron por una década más antes de que caduquen. Esa decisión es habitual cuando hay áreas con potencial, pues se evita que decline al máximo la inversión antes de renegociar.

Las condiciones de la prórroga son convencionales también. Se mantiene el piso de 12% de pago de regalías y un plan de inversiones de casi 20 millones de dólares en 10 años, con posibilidad de extenderlo. El nuevo contrato tiene una particularidad: no se aplicarán las cláusulas incluidas en la Ley Bases (que modificaban algunas condiciones) porque se trata de la extensión de un contrato vigente y no de uno nuevo.

En Puesto Rojas se hizo la primera experiencia en el lado mendocino de Vaca Muerta.

Petroquímica Comodoro Rivadavia, la empresa beneficiada, ha tenido un crecimiento importante en la presencia en Mendoza. Las áreas las adquirió de manos de Petrolera El Trébol (parte del holding Phoenix, de José Luis Manzano) y desde 2023 hubo un importante repunte en la producción. Además, la misma empresa acaba de quedarse con el bloque Llancanelo, las dos áreas que YPF dejó de lado y negoció dentro del plan Andes. El área Puesto Rojas es tomado como ejemplo de "resiliencia", pues desde que PCR lo tomó, hubo un importante rebrote en la producción.

Pero hay más historia detrás. Fue Puesto Rojas justamente el yacimiento donde se hizo la primera experiencia de fracking en Mendoza, con la idea de explotar la lengua norte de la formación Vaca Muerta. El Trébol tenía la concesión convencional y avanzó con los permisos. El Gobierno lo autorizó y hasta elaboró un protocolo y una norma de actuación para el petróleo no convencional en base a la experiencia de Puesto Rojas. Las primeras señales fueron positivas y se otorgó la concesión. Pero los resultados no fueron los esperados a largo plazo y El Trébol desistió de su plan, no avanzó en la inversión y movió sus objetivos a otras provincias. Fue el primer "fracaso" en el intento por avanzar en el no convencional en Mendoza. El Trébol vendió la concesión y PCR la tomó, con la intención de explotarlo con planes de inversión ajustados al tipo de yacimiento.

La prórroga de áreas es hasta 2037, aunque con algunas diferencias mínimas de fechas (Hasta el día 23/01/2037 para el Área Puesto Rojas, 29/07/2037 para el Área Cerro Mollar Oeste y 14/11/2037 para el Área La Brea). En ese período la empresa debe ejecutar el plan de explotación para mejorar la producción, pero también el abandono de pozos, saneamiento ambiental y control. El plan de inversiones es por un total de USD 19.560.000 a ejecutar en 10 años. Adicionalmente PCR se comprometió a hacer nuevos pozos y agregar así inversión extra. En total planea perforar hasta 12 pozos. Cada uno tiene un costo de 2 millones de dólares.

De manera lateral, la empresa pagará un "bono de prórroga" de 200 mil dólares. Mendoza está en una situación compleja por la caída de la producción en las áreas maduras y la herencia de falta de inversión por la concentración de las expectativas en Vaca Muerta. Por eso ahora la estrategia es apuntalar a empresas medianas y chicas que puedan poner foco en el aprovechamiento de áreas maduras con recuperación primaria, secundaria y terciaria.