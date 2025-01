El elogio del embajador de EE.UU. a Cristina Kirchner: "Es una de las mujeres más influyentes en la historia de América Latina"

El embajador saliente de Estados Unidos, Marc Stanley, aseguró este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner "pasará a la historia como una de las mujeres más influyentes de América Latina". También dio definiciones sobre el presidente Javier Milei y su predecesor, Alberto Fernández.

"Les guste o no a las personas, esta es la verdad. He estado aquí durante tres años y no importa qué periódico lea, está en la portada o en la segunda página o en la tercera página todos los días", remarcó el diplomático, y agregó: "No muchas mujeres en América Latina han tenido este tipo de influencia".

El norteamericano también manifestó su agradecimiento a la exmandataria por reunirse con él en 2022, tras 13 años de no sentarse junto a un embajador de Estados Unidos. "Nos encontramos tres veces cuando era vicepresidenta y tuvimos reuniones muy respetuosas. Estuvimos de acuerdo en muchas cosas y no estuvimos de acuerdo en muchas otras, pero podíamos tener una discusión civilizada y fue respetuosa, eso lo disfruté", afirmó.

Stanley también se refirió al actual mandatario argentino, Javier Milei, a quien destacó por querer "aliarse con los Estados Unidos". "Estamos muy agradecidos por esa expresión de apoyo. Espero que la próxima administración escuche con atención su deseo de continuar esa alianza. Las acciones tienen consecuencias, necesitamos escuchar lo que él quiere al alinearse con los Estados Unidos y necesitamos responder", sostuvo.

Por otro lado, el diplomático evitó explayarse sobre Alberto Fernández, a quien consideró como "un presidente muy complicado". "No diré mucho más que eso, aparte de lo que leo en Infobae", añadió durante una entrevista con ese medio.

Se trató de una de las últimas expresiones públicas de Stanley en la Argentina, que está transitando sus últimos días en el país de cara al cambio de administración en la Casa Blanca. Con el regreso al poder de Donald Trump, el diplomático será reemplazado por Peter Lamelas, un médico de origen cubano que tiene prevista su llegada para abril.

"La política argentina es un deporte de contacto, como lo es en Estados Unidos: rugby con esteroides", bromeó el norteamericano a modo de balance de lo que aprendió durante su gestión. "Sufrimos de debates poco informados en ambos países. La gente forma sus opiniones por lo que ve en las redes sociales, no aprende lo suficiente sobre un tema y las decisiones se toman sin hechos. Eso es peligroso", diagnosticó Stanley, que además advirtió sobre cóno "las posturas extremas ocupan demasiado oxígeno en el ecosistema" y manifestó: "Espero que en mi país y en Argentina los centristas puedan tener más espacio".

Además, el embajador argumentó que Estados Unidos "sigue siendo el socio natural preferido para Argentina" por encima de China, a quien "superan por mucho" en materia de inversiones en el país. A su vez, destacó la relación bilateral en materia de defensa y dijo que le "enorgulleció el compromiso de adquirir los F-16 en lugar de comprar los aviones chinos".

"Los intercambios militares y querer unirse a la OTAN es una relación a largo plazo. En términos de negocios, militares y sociales, es una asociación mucho más natural. Somos culturalmente muy similares. Ambos somos naciones de inmigrantes, con historias similares. Caminas por este país y veo mucho de los Estados Unidos aquí. Es algo muy natural", concluyó.