El dudoso ascenso que Andrés Vázquez, jefe de la DGI, le otorgó a su pareja a días de asumir

Andrés Vázquez continúa en el ojo de la tormenta. Trascendió que el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), quien está siendo investigado por operaciones offshore, una semana después de asumir en su puesto le otorgó en el organismo un ascenso a su pareja, salteándose posiciones intermedias y consiguiéndole una exorbitante suba salarial.

Se trataría de María Eugenia Fanelli, una abogada de 44 años, quien según investigaciones de La Nación pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica bajo un salario de entre 3,8 y 4,2 millones de pesos, a quedar al frente de la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires, con un sueldo neto de entre 7 y 8 millones de pesos.

El 1 de noviembre, siete días después de asumir, Vázquez firmó la designación a través de la Disposición 182/2024. La misma se publicó un día después en el Boletín Oficial, junto al desplazamiento del entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, desplazado a la Regional de Mercedes.

La única foto que se conoce públicamente de Andrés Vázquez.

Sólo con la firma del actual titular de la DGI, se le encomendó a Fanelli una de las Direcciones Regionales más importantes del área metropolitana. Su tarea es fiscalizar a empresas medianas y grandes bajo domicilio tributario en el centro de la capital porteña, y que por su facturación están por entrar en la órbita de Grandes Contribuyentes Nacionales.

La designación de Fanelli fue catalogada como “inusual” y “anormal” dentro del organismo, cuyo nombramiento podría ir en contra del Código de Ética interno o, mismo, constituir una “incompatibilidad manifiesta”. En el título VI del manifiesto, apartados 5 y 6, se establece que los funcionarios deben abstenerse de “tomar intervención en cuestiones en las que se tenga un interés personal, en aquellas relacionadas con asuntos o personas humanas con las que se posea un vínculo” o “incurrir en una relación de supervisión directa respecto de una persona con la que se posea un vínculo conyugal, de convivencia o de parentesco”.

El vínculo entre ambos comenzó hace años, luego de conocerse en la Dirección Regional Sur Metropolitana. Ella se desempeñaba como jefa de otra sección técnico jurídico, destinada a las cobranzas judiciales. Mientras tanto, Vázquez lideraba la Regional y estaba a cargo de sobrevolar empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López.

Los movimientos dudosos de Andrés Vázquez

El flamante jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), es uno de los que pone incómodo al Gobierno luego del escándalo por las operaciones offshore que habría realizado. De hecho, tres diputados nacionales de la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, presentaron una denuncia penal por enriquecimiento ilícito y omisión de datos en su Declaración Jurada patrimonial hace un mes atrás.

Fue designado el 25 de octubre por Javier Milei para trabajar en el desmantelamiento de la evasión fiscal y, a su vez, promover la recaudación tributaria. Tras una investigación realizada por el periodista Hugo Alconada Mon para La Nación, se descubrió que compró tres departamentos en Miami a US$2.040.000, a través de sociedades offshore que nunca declaró ante la Oficina Anticorrupción.

En una conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni se mostró tajante frente a este tema. Aseguró que "no hay nada que les resulte inconsistente" en torno a este caso, ya que si hubiesen detectado alguna irregularidad en las declaraciones de Vázquez, el mismo habría sido apartado del cargo. No mencionó que el funcionario omitió declarar sus bienes en el exterior, y adelantó que no está previsto sancionarlo o expulsarlo.