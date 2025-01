Una astróloga mendocina reveló cómo será el 2025 para la Argentina

El año que comenzó, el 2025, trae grandes movimientos planetarios que tendrán impacto a nivel social, propiciando cambios profundos. La astróloga mendocina, Sofía Da Costa, en diálogo con MDZ, contó cómo puede verse afectada Argentina como consecuencia de estas dinámicas: se profundizan los liderazgos con personalismos con características conservadoras; pero a la vez hay una "caída de las estructuras conocidas" porque lo viejo no da respuestas; hay una transformación de la economía, donde el modelo agroexportador entra en jaque y también hay una alerta respecto al sistema bancario y la deuda pública, que rige tanto para la Argentina como para Estados Unidos, que tienen cartas natales similares. Puede haber expansión comercial, pero si se utilizan formas diplomáticas.

Advertencia: da Costa no hace astrología predictiva. Observa cómo se moverá los planetas este año y las consecuencias que traerán de acuerdo a la carta natal (que se obtiene teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento de alguien, en este caso el 9 de julio de 1916 que fue la independencia argentina). "Este año habrá grandes movimientos planetarios porque los planetas más alejandos al Sol, cambian de signo, me refiero a Júpiter, Urano y Plutón, lo que genera cambios a nivel social. Esas transformaciones ya se empezaron a hacer evidente en 2020, con la pandemia, pero ahora se profundizan", sostiene.

"En general, lo viejo no termina de morir y no luevo no termina de nacer. Por eso prevalecen los líderes con características conservadoras, personalistas. Una idea de que todo tiempo pasado fue mejor, que se puede ver cuando el presidente Javier Milei dice que hay que volver a la Argentina del siglo 19 cuando supuestamente éramos potencia mundial. Hay que preguntarse si las respuestas a las nuevas preguntas pueden emerger del pasado", explica da Costa. "Las estructuras de la Argentina se han ido derribando, se vienen abajo, y hay una búsqueda de encontrar respuestas en el siglo 19", agrega.

En junio el planeta Neptuno ingresa al signo Aries, luego de haber estado 15 años en Piscis. "Neptuno está vinculado a las grandes formas de concebir la fe y en qué creemos. Aries, es el primer signo del zodíaco. Podemos decir que a nivel social, se reinicia un ciclo social,debido a que se vienen abajo creencias. Algo que se está viendo por ejemplo en estos momentos en África en donde se están dando movimientos de protesta", advierte la astróloga.

En ese sentido, continúa: "Esto será más claro entrado junio cuando haya una conjunción entre Saturno, que también entra a Aries, y Neptuno. Saturno expresa el sentido de realidad. Por lo tanto se evidencia el derrumbe de las estructuras que nos venían sosteniendo.Este ciclo se da cada 36 años coincide en Argentina con fines de los 80 y comienzos de los 90, con el apogeo menemista. Casualmente en el país hay una reinvidicación de esa época. A nivel mundial se dio la caída del muro de Berlín, más allá de la cuestión material de lo que se cae, también lo que se derrumba es una manera de concebir el mundo".

La reinvidicación de los 90 cuando Saturno y Neptuno también coincidieron

Pero en junio, habrá otro movimiento, Júpiter, que es el país de los liderazgos, ingresa a Cáncer. "Por eso se ve claramente el refozamiento de los líderes conservadores. Argentina es un país canceriano (porque su independencia fue el 9 de julio, por lo tanto tiene el Sol en Cáncer), entonces tendremos que preguntarnos cómo nos va a ir si seguimos insistiendo con esas respuestas conservadoras. La independencia de la Argentina fue declarada cerca de la Luna llena. La Luna, simboliza para la astrología, el pueblo.Argentina la tiene en Capricornio, por lo tanto es un pueblo recio, conservador, pero con un latente estallido, como que se mantiene tranquilo, hasta que se produce un quiebre. El Sol, que representa a los gobiernos está en oposición a la Luna en la carta natal, por eso hay una tensión permanente", expresa Da Costa.

Es decir que el país se organiza en torno a personalismos fuertes, pero "a la hora de propiciar cambios hay dramatismo". Por otro lado, marca da Costa, Argentina tiene ascendente en Libra, lo que implica "abrirse al mundo, no refugiarse, aceptar la diferencia, ", asegura la astróloga en díalogo con este diario. Pero además, en julio sucederá otro movimiento.

El planeta Urano, que está vinculado a la vanguardia y a la ciencia, ingresa a Géminis. "Se dan transformaciones en las ciencias, en las creencias, en el conocimiento. La tecnología cada vez es más importante pero va a depender de nuestra capacidad de adaptación cómo qué haremos con ella. La pregunta es si vamos a seguir figiendo demencia sobre ese lado B que traen todos estos cambios o haremos algo.Se intensifica algo que ya está ocurriendo, el paso de la regencia de la Tierra, que tiene que ver con lo material, lo concreto, la propiedad, al aire, lo digital, lo virtual".

En ese sentido, en la economía hay desafíos. "Históricamente hemos sido un país agrícola ganadero. Qué podemos ofrecer diferente como forma de producir riqueza. Pero también con el ingreso de Urano a Géminis hay que prestar atención al sistema bancario. Ojo cómo nos manejamos con la deuda pública. Esta situación también cabe a los Estados Unidos que tiene una carta natal parecida a la de la Argentina, puede haber una gran conmoción del dólar como respaldo de la economía. Podemos, como argentinos, ser más expansivos pero si lo hacemos de manera diplomática, en cuanto a la relación con otros países", reflexiona. La advertencia para Caputo: ojo con la deuda pública.

"El rol de las instituciones académicas y de la ciencia será miy importante para fortalecer nuestra soberanía, porque el conocimiento juega un papel relevante, pero hay que ver qué decisión política se toman con estos temas", suma. A la vez advierte: "El tránsito de Plutón a Acuario tiene un impacto en la Argentina como pueblo, la administración de las ciudades, poniendo en jaque las formas de relacionarnos. Esa dicotomía de si o estoy a favor o en contra de algo, va cayendo. Pero a la vez, vemos que cada vez son más importantes las periferias, que allí está el cambio, no en el centro. Las periferias de las ciudades registran ese lado B que muchas veces no queremos ver, esto es algo que sucede a nivel global, por eso no podemos seguir buscando que la solución va a estar en los países centrales y nuestro vínculo con ellos. Los movimientos periféricos impulsan otra forma de vida, de vínculos y de confianza", finaliza con una reflexión que no sólo sirve para la Argentina en cuanto a sus estructuras política y económica, sino especialmente para quienes la habitamos.