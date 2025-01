La dura respuesta de Milei al polémico reclamo salarial de Victoria Villarruel: "Está desconectada de la realidad"

En marzo pasado, el presidente Javier Milei firmó un decreto en el que estableció que tanto su salario como el de la vicepresidenta Victoria Villarruel permanecerían congelados. En la jornada de este sábado, la titular del Senado habló al respecto lanzando un reclamo por mejores condiciones y alertando sobre la disparidad sobre los propios integrantes de la Cámara alta, cuyo acuerdo se define de manera diferenciada.

"Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice", afirmó. Este mismo sábado, quien habló fue el propio Milei y aprovechó para responder los dichos de su vice con una dura crítica: "Desde mi punto de vista es una declaración extremadamente desafortunada".

Villarruel exigió mejores condiciones salariales.

En ese sentido, explicó: "El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Uno entra a la página web del INDEC y mira los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es de 400 mil pesos y el 75% de la población está debajo de eso. El 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7,5 millones. Si usted toma el 10% más alto, gana entre 900 mil pesos y 7,5 millones. El promedio del 10% más alto gana 1,4 millones".

Volviendo a las declaraciones de Villarruel, Milei aseguró: "Me parece que es una frase muy desafortunada y que no entiende cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero la casta política vive desconectada de la realidad y el Senado de la Nación tiene sueldos que están en torno a los 10 millones de pesos. Claramente es gente que está desconectada de la realidad y es el micromundo en el que ella vive, de la alta política".

Milei le respondió a Villarruel. (Archivo)

A continuación, confirmó que Villarruel ya le reclamó por el sueldo pero al tocar el tema del congelamiento, le lanzó una advertencia. "Es una pena que haya dicho algo así. Aparte, su sueldo depende del Poder Ejecutivo, por lo cual cuando me hizo un reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y que iba a seguir siendo así. Acá venimos por el bronce, no por el oro".

Para concluir, Milei argumentó el motivo de este rechazo y agregó: "Yo le dije que no porque había que acompañar el esfuerzo de los argentinos. De hecho, la política con respecto al resto de los argentinos perdió y es lo que corresponde. Igual, no estoy en esa silla solo puedo responder por la mía. Yo tengo los sueldos del Ejecutivo frizados desde el inicio de la gestión. (Martín) Menem en Diputados también".