González Urrutia pidió la “libertad inmediata" del gendarme argentino detenido en Venezuela

“Ha sido una jornada extraordinaria. Hemos discutido ampliamente con Milei escuchando sus observaciones como supo manejar la economía y qué lecciones de eso podríamos extraer los venezolanos, por lo cual él ofreció ayudarnos", señaló Edmundo González Urrutia, tras reunirse con el presidente argentino.

Tras ser recibido por una multitud en Plaza de Mayo y reconocido como presidente electo por el mandatario argentino, el opositor a Maduro se refirió al caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en su país. En este sentido, exigió la “libertad inmediata” del uniformado y agregó que "esperamos una pronta liberación".

Y agregó: “También clamamos por la libertad de todos los presos políticos civiles y militares en Venezuela, así como el respeto por los asilados que están en la embajada argentina de Venezuela”

Por otra parte, Urrutia se refirió a su posición política. “Yo no voy a develar más de lo que ya he dicho: que mi intención es ir a Venezuela simplemente a tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos con más de 7 millones de votos para ejercer la presidencia. No puedo adelantar nada porque las circunstancias hoy en día son muy complicadas”, explicó.

Tras ser recibido por cientos de venezolanos que acudieron a la Plaza de Mayo, el líder venezolano les dejó un mensaje a sus compatriotas: "No pierdan la fe porque esto es una campaña muy larga, muy dura que hemos estado desarrollando hace ya un buen tiempo y que estamos a punto de culminar. Yo no tengo nada de miedo".

Por último, Urrutia señaló que “hoy más que nunca me siento geográficamente más cerca de cumplir el mandato que nos dieron las elecciones en el mes de julio, por la libertad de los ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela. Expresamos nuestro malestar por esta situación, clamamos por la libertad de todos los presos políticos civiles en Venezuela y los asilados en la embajada argentina en Caracas”.

Por otra parte, Luego de la reunión con Javier Milei, el Canciller Gerardo Werthein y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibieron en el Palacio San Martín al líder venezolano.

Desde el Gobierno nacional publicaron hace instantes un comunicado en el que se destacó "la necesidad de fortalecer la colaboración regional una Latinoamérica próspera y libre del yogo opresor de cualquier tipo de régimen dictatorial y socialista". Además, en la misiva se menciona que uno de los temas que se trataron durante el encuentro bilateral fue la detención de Nahuel Gallo.