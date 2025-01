Pilar Ramírez habló de la convocatoria del sábado contra el Gobierno: "Esta marcha es un chiste más"

La presidenta del bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza en CABA, Pilar Ramírez, habló este miércoles con La Nación+ luego de una agitada jornada en la que el espacio libertario en la Ciudad se apropió de tres legisladores amarillos.

Pilar Ramírez fue consultada en la entrevista sobre distintos temas de la agenda política. Entre ellos, sobre la marcha del sábado convocada por la comunidad LGTBI tras el discurso de Javier Milei en el Foro de Davos. A propósito, la jefa libertaria porteña declaró que "se prenden todos a una marcha que no tiene contenido. No los vi marchar cuando Alberto Fernández golpeaba a su mujer ni cuando Espinoza violaba a la secretaria. Esta marcha es un chiste más e intenta golpear a un Gobierno que le quiere cambiar la vida a los argentinos".

Otro de los temas por los que fue consultada la legisladora porteña fue la incorporación de parlamentarios que respondían a Patricia Bullrich y que decidieron dejar el bloque de Jorge Macri para unirse a LLA. En cuanto a esto, Ramírez manifestó que desde el espacio libertario simplemente llevan los postulados del presidente de la Nación y que eso convoca.

Sobre la relación con el actual jefe de Gobierno porteño, aseguró que han "acompañado las cosas que realmente impactan sobre los porteños. Si uno hace el recuento de todas las leyes que el Ejecutivo porteño envió a la Legislatura, apoyamos muchas más de las que hemos estado en contra".

Finalmente, sobre la relación del espacio libertario de CABA con Ramiro Marra, fue tajante y afirmó que "no hay internas porque Marra no está dentro del bloque y no está dentro del partido".