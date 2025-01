El Gobierno no piensa aumentar la tarifa de colectivos en el AMBA y se esperan "nuevos paros"

El Gobierno nacional mantiene su postura de no aumentar subsidios ni tarifa en el servicio de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se aproximan nuevos paros “en distintas líneas” para comienzos de febrero.

Autoridades de la Secretaría de Transporte recibieron este jueves a referentes de cámaras empresarias, quienes volvieron a reclamar una recomposición de sus ingresos para “evitar quebrantos” y garantizar la prestación de las frecuencias.

“Ellos pidieron la reunión y los escuchamos, pero de esta reunión no iba a salir ninguna resolución ni propuesta. No hay aumento estipulado en la tarifa”, recalcaron a MDZ fuentes oficiales de la cartera, quienes subrayaron: “Nosotros no los convocamos, que quede claro, pero nos volvemos a reunir el martes próximo”.

El Gobierno busca evitar un doble impacto que altere el equilibrio fiscal y la inflación. “Nos dicen que no quieren tocar la tarifa porque les impacta en el número de la inflación”, señaló uno de los empresarios consultados por este medio.

Ante la negativa oficial, las compañías insisten en que se encuentran en una situación de “quebranto” que se verá reflejado en menos circulación de unidades y en nuevas medidas de fuerza. “Muchas de las empresas no pudieron ni terminar de pagar los salarios y otras tantas no podrán pagar en tiempo y forma los sueldos de enero, se avecinan nuevos paros”, precisaron.

A la salida del encuentro, José Troilo, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, dijo: “La única respuesta que tuvimos es que se está elaborando una estructura de costo, que están compatibilizando con las jurisdicciones de provincia y ciudad, y como todavía no hay acuerdo entre las jurisdicciones, por ese motivo no tuvieron nada para expresarnos”.

“Lamentablemente estamos empeorando la calidad de servicio, la cantidad de servicio realmente, las empresas están tratando de sobrevivir en lo posible”, planteó el empresario, quien enfatizó que “hay ciudades que están teniendo un pasaje a valor de 1.400 pesos, y aquí el valor reconocido de AMBA, tomando lo que paga el pasajero, más el subsidio, estamos en 870”.

Troilo afirmó que este panorama provocará que “caiga la cantidad de servicio” y reparó que “el pasaje hoy podría estar en vez de 371 pesos, podría estar en 590 pesos”.

“Hay líneas que hoy están ofreciendo 70%, en unos 50%, y algunas que algunos días estuvieron paradas en enero. Y en febrero puede volver a pasar”, cerró.