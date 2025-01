El descargo de Ramiro Marra tras su expulsión de La Libertad Avanza

Tras su abrupta expulsión de La Libertad Avanza el miércoles por la noche, el legislador porteño, Ramiro Marra, publicó un video con su versión de los hechos. "Me sorprendió el tuit, igual que a todos", dijo el referente libertario en su descargo.

Pese a que celebró los hitos del Gobierno hasta último minuto, Marra fue eyectado del partido que vio nacer anoche a las 23.22 mediante una publicación de las redes de LLA. El argumento oficial es que “no respetó” la agenda del Presidente, pero los rumores plantean que se debió a su ruptura con Karina Milei.

El descargo de Ramiro Marra.

Envalentonado, Marra salió inmediatamente después de leer el comunicado a sacar pecho en su cuenta de X: “VIVA LA LEALTAD. VIVA LA LIBERTAD CARAJO. Mañana hablamos”, dijo y guardó silencio hasta la tarde.

Con varios tonos más abajo, volvió a expresarse a través de un video en el que manifestó “el agradecimiento que tengo hacia todos los dirigentes de la Libertad de Avanza que de forma privada me han dado su apoyo”, al mismo tiempo que le agradeció a quienes lo apoyaron en las redes sociales.

Sin medias tintas afirmó lo que ya se sospechaba: "Me sorprendió el tuit, igual que a todos, No había tenido ninguna notificación previa, ni ninguna conversación", dijo, y aclaró: "Ahora estoy acá para informar que voy a seguir defendiendo las políticas de este Gobierno".

Pese al puñal libertario, subrayó: "Porque estoy a favor del modelo económico, de las políticas de seguridad, de las desregulaciones, del posicionamiento internacional que está teniendo la Argentina, porque se está haciendo historia".

Y siguió: "Fuera del cariño personal que le tengo al presidente Javier Milei, con quien he logrado el mayor éxito de mi vida: sacar al kirchnerismo del poder, voy a trabajar con las mismas convicciones, los mismos valores, los mismos principios y por supuesto con las mismas ideas que están logrando que la Argentina sea próspera".

"Dejando de lado cualquier discusión política, partidaria, de sellos, de rótulos, que no ayudan. Yo no me voy a callar. Yo estoy acá para seguir gritando ¡Viva la democracia! ¡Viva la lealtad! Y por supuesto ¡Viva la libertad! Carajo", cerró Marra.

"La Libertad Avanza informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei", reza el comunicado por el que el legislador fue informado de su expulsión

"Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean", sentenció el partido que se cargó a uno de los principales impulsores de la figura de Javier Milei.