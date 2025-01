Estela de Carlotto acusó al Gobierno de querer "cerrar la ex ESMA"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó hoy su preocupación por las recientes decisiones del gobierno de Javier Milei respecto a la ex ESMA, el emblemático espacio de memoria y derechos humanos nacional.

Según expresó la dirigente, el oficialismo tiene un plan para "cerrar la ex ESMA", luego de que en los últimos días se confirmaran despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y en el Archivo General de la Memoria, que funcionan en dicho predio.

En declaraciones a Radio Splendid, Carlotto aseguró que la situación es "terrible" y que los organismos de derechos humanos se encuentran "en alerta" frente a estos cambios.

"Están despidiendo gente, quieren cerrar la ex ESMA", subrayó, y continuó: "Dicen que es para limpiarla, para ordenarla, pero para mí, lo que están haciendo es destruir todo aquello que no quieren que exista, que no quieren que se hable de la verdadera historia argentina", en referencia a los crímenes de la última dictadura militar.

Por su parte, trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti denunciaron que el gobierno nacional estaría por cerrar la entidad, en el marco de una "reestructuración interna" que afectaría directamente al Espacio Memoria y Derechos Humanos. La reestructuración ha generado un fuerte rechazo dentro de los sectores vinculados a la memoria histórica.

Desde el gremio de ATE, se informó que varios empleados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recibieron telegramas de despido, lo que incrementa la preocupación sobre el futuro de estos espacios emblemáticos. La decisión de clausurar el Centro Cultural Haroldo Conti fue comunicada de manera oficial el 2 de enero de 2025, a través de un mensaje difundido por un canal de WhatsApp de la Secretaría de Derechos Humanos, en el que se notificaba a todo el personal sobre el cierre definitivo de la entidad.

El Espacio Memoria y Derechos Humanos, ubicado en lo que fue el centro de detención y tortura de la ESMA, ha sido desde su creación un lugar fundamental para la preservación de la memoria histórica de los crímenes cometidos durante la dictadura y la promoción de los derechos humanos en Argentina.