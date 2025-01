Intendente kicillofista persigue a vecinos que lo critican en redes sociales

Los ciudadanos de la localidad bonaerense de Coronel Rosales no pueden cuestionar ni criticar en sus redes sociales la gestión del intendente de Unión por la Patria Rodrigo Aristimuño, cercano a Kicillof. Si llegan a tener la osadía de hacerlo, como por ejemplo quejarse que el municipio no cumple con algo mínimo como es cortar el pasto de una plaza, tapar un bache o cuestionar la atención en las oficinas municipales; se exponen a recibir en sus domicilios particulares una carta documento del intendente para que se retracten.

El agravante por el que varios vecinos debieron retractarse en sus redes sociales, como exige el jefe comunal en las cartas documento, es que saben a dónde viven y a qué se dedican. Por lo que, ante el temor de ser perseguidos desde el municipio, exponiéndose a inspecciones innecesarias que pueden derivar en multas o clausuras, se ven obligados a disculparse. Algunos lo hacen de manera irónica, dejando expuesta la actitud fascista del intendente Aristimuño.

En tanto, desde la oposición se preguntan si el intendente creó una oficina municipal, con empleados y abogados, para espiar y perseguir en redes sociales a los vecinos de Coronel Rosales.

Lo cierto es que los posteos en “X” del exjefe comunal rosaleño Mariano Uset y de la diputada provincial del bloque de La Libertad Avanza Abigail Gómez denunciando este accionar, dejaron al descubierto el apriete de Aristimuño a los vecinos que lo critican.

Las Cartas Documento recibidas por vecinos de Rosales ante expresiones en redes sociales, generan dudas sobre quienes se ocupan de monitorear el día a día de las redes, de redactar y pagar cada una de ellas. Lo peor es el mensaje encubierto "ojo, sé donde vivís".

En dialogo con MDZ, el exintendente del PRO Mariano Uset, actual funcionario del Ministerio de Capital Humano, afirmó que es habitual en Aristimuño enviar cartas documento: “Cuando fue presidente del Puerto de Punta Alta y nosotros desde el municipio alertamos por el manejo que hacía de los fondos del puerto en su campaña política, me mandó cartas documento. Al principio llegaban a la municipalidad, después las empezó a enviar a mi domicilio particular. Es muy grave lo que está haciendo; no solo porque persigue al que piensa distinto, sino que le está diciendo al vecino 'ojo que se dónde vivís'”.

“Sería bueno que sepamos quién se ocupa de buscar en las redes para identificar a los que critican al intendente Rodrigo Aristimuño”. Y, dejando abierto varios interrogantes, agregó: “Atrás de esto habrá un equipo de abogados que redactan y mandan las cartas documento. ¿O es el intendente? Que en lugar de ocuparse de lo que tiene que hacer está todo el día revisando las redes sociales. Estaría bueno que nos informe si las cartas documento las paga de su bolsillo o está usando los recursos públicos de Coronel Rosales”.

Rodrigo Aristimuño, intendente de Coronel Rosales.

Finalmente, Mariano Uset cargó contra Aristimuño por sus actitudes autoritarias y dijo: “Desde la autoridad que cree que le da ser intendente busca cercenar la libertad de opinión y pensamiento de los vecinos. Lo que está pasando en Coronel Rosales, salvando las distancias, es parecido a los países con gobiernos autoritarios que se dicen progresistas y cortan las libertades del pueblo. Si esto sigue así, en cualquier momento vamos a tener un escuadrón municipal de ciber patrullaje, al mejor estilo las camisas negras de Mussolini, obligando a quienes critican a Aristimuño a pedirle perdón de rodillas”.

Por su parte, la diputada libertaria Abigail Gómez, exfuncionaria del municipio de Coronel Rosales, afirmó a MDZ que Aristimuño no hace distinciones al momento de mandar las cartas documento: “No es solo a los que piensan distinto; sino también a gente que lo votó a él y no pueden creer el desastre que es hoy la ciudad".

“Cualquier vecino de Coronel Rosales que manifieste alguna crítica o problemas de la ciudad en redes sociales, es intimado por el intendente. En realidad, es una intimidación más que una intimación”, resaltó la legisladora de la Sexta Sección electoral.

A todo esto, hay vecinos que no se dejaron intimidar por las cartas documento que manda el intendente Aristimuño y redoblaron la apuesta en sus redes sociales, como esta ciudadana que manifestó en Facebook: “No nos confundamos. Las cartas documento enviadas por el intendente no son más que un intento desesperado de generar miedo y silenciar a quienes cuestionamos su gestión”.

"Tal vez se cree que atacando a unos pocos va a generar un efecto dominó en los demás. No funciona así. Al contrario, está despertando a los leones, y la fuerza de los vecinos organizados no se va a callar con intimidaciones legales. Pero vamos a lo importante: este intento de censura no es más que una muestra de debilidad. Las cartas documento, los bloqueos en redes, los patoteros que lo rodean y lo defienden solo evidencian una cosa: el miedo a la verdad”, cerrando el posteo con el hashtag #LaGenteNoSeCalla.