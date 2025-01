El Gobierno gritó como un gol el fracaso de los "Chachos" riojanos

El fracaso de la cuasimoneda creada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue celebrado como un gol en la cúpula libertaria que meses atrás anticipó que el destino de los “Chachos” era terminar en un tacho de basura. “Yo te avisé…”, dijo Javier Milei en X, a puro regocijo.

El año pasado, la Legislatura provincial le aprobó al pejotista la emisión por seis meses de la cuasimoneda, hoy desaparecida, por 22.500 millones de pesos con los que supuestamente se iba a poder pagar todo, además de sueldos públicos.

Milei celebró el fracaso de los "Chachos".

Sin embargo, ni bien puestos en funcionamiento, los Chachos dejaron en evidencia el salto al vacío de Quintela en el intento de posicionarse como líder opositor contra las medidas de Javier Milei. Es que sus billetes ni siquiera eran aceptados por la totalidad de los comerciantes ni los proveedores de la provincia.

En su momento, Milei había advertido que iban a “perder valor” y acusó al Gobierno riojano de “engañar a la gente con un papel”. Sin embargo, el que realizó el peor pronóstico fue el legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra.

Al conocer la noticia, el libertario salió disparado a recordar su predicción por las redes. “Hace más de un año anticipaba que el Chacho iba a ser un FRACASO TOTAL y que La Rioja iba a quedar fundida por la política nefasta de Quintela. Dicho y hecho”, celebró.

“La Casta Política destruye todo a su paso y después no pagan los platos rotos. Hay que terminar con esto”, sentenció Marra, junto a un video donde analizaba el futuro de la cuasimoneda de La Rioja, aún antes de que ésta saliera oficialmente.

En diálogo con Somos Buenos, el legislador había argumentado que la movida de Quintela se debía a una resistencia a ajustar el gasto. “Este gobernador no entiende hacia dónde tiene que ir la Argentina; no entiende que no es un esfuerzo solamente del Gobierno nacional y de todos los argentinos, sino también de los gobiernos provinciales”, apuntó en esa oportunidad.

También acusó al riojano de querer “correr políticamente con esta moneda que va a fracasar”. Luego afirmó que así La Rioja estaba endeudándose y cerró: “Como no va a tener a ese prestamista que cree que es de última instancia, esa moneda va a perder valor automáticamente”.