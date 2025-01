Patricia Bullrich apoyó la construcción del cerco en Salta: "Es un paso fronterizo donde había total y absoluto descontrol"

El día de hoy se conoció el comunicado oficial en el que la administración libertaria, a través del ministerio de Seguridad, confirmó la construcción de una cerca de 200 metros entre Bolivia y Argentina, puntualmente el cruce entre Orán y Aguas Blancas, según la ministra Bulllrich, "por donde más cocaína entra a la Argentina".

Según la ministra libertaria este es un "paso fronterizo donde había total y absoluto descontrol", y en donde "se había asentado el crimen organizado". A propósito, sostuvo que luego de las políticas implementadas en Rosario, "generamos un Plan Güemes con la provincia de Salta y el interventor de Aguas blancas", ya que su intendente se encuentra detenido por participación en una causa que involucra narcotráfico.

En este sentido, Patricia Bullrich aseguró que desde el ministerio de Seguridad llevaron a la Gendarmería y a la Prefectura, cuando "solo la policía Naval boliviana cuidaba ese río". La funcionaria de la cartera la medida tiene que ver con "poner un alambre, una cerca para cuidar a la población. Es una medida de protección para la población y todo el país", y agregó que dicho cruce fronterizo es "es el punto más álgido de entrada de cocaína al país".

El interventor de Aguas blancas, explicó la ministra, lanzó una licitación para poner una cerca que impida que "tomen caminos alternativos y todos los que cruzan tenga que pasar por el paso legal, donde están las fuerzas de seguridad", y continuó: "Este plan tiene como objetivo taponar la zona por donde más droga entra".

Además, Patricia Bullrich confirmó que próximamente se atacará la frontera entre Misiones y Brasil. Por otro lado, subrayó que "este año tuvimos la tasa más baja de homicidios de América del Sur y la más baja de América Latina.

Por otra parte, brindó detalles del "Plan 90/10", en el que, desarrolló, el 90% de los homicidios se produce en el 10%del territorio Nacional. Según Bullrich, las "zonas pesadas" se encuentran en Mendoza, Córdoba, Tucumán, Santa Fe y los partidos del Gran Buenos Aires por encima de la media nacional: Moreno, Lomas de Zamora, Merlo y La Matanza. Las fuerzas federales se ocuparán de las tareas de inteligencia e investigación, mientras que las provincias se encargarán de la extracción de la banda completa, cuestión que sería más sencilla, según la ministra, de aprobarse la ley Antimafia.

Al ser consultada por su diálogo con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comentó: "Tenemos una mesa de inteligencia criminal coordinada. Lo importante no son los gobiernos, si no la gente. No importa quién es el gobernador, lo importante es trabajar para cuidar la vida de la gente". Quienes integran dicha mesa para llevar adelante el Plan 90/10 son los ministros de Seguridad de las provincias mencionadas.

Finalmente, respecto a otro tema polémico en la agenda de Seguridad del gobierno que es la baja en la edad de imputabilidad, respondió: "No hemos mandado a extraordinarias a esa ley porque no tenían dictamen. Las otras si, y una media sanción. A partir del 2 de marzo, arrancamos con el régimen penal juvenil. Para castigar a los que comenten delitos y para impedir integren a los jóvenes".