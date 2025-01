Mauricio Macri reunió al PRO para definir el futuro del partido: ¿Eliminación de las PASO y alianzas con Milei?

Con un partido fragmentado y un oficialismo que le muestra los dientes, Mauricio Macri reunirá a su tropa dos veces esta semana. El PRO ya se sumó este lunes a un encuentro virtual, en el cual se debatió acerca de la postura que deberá tener ante los proyectos clave de las extraordinarias. El miércoles se reencontrarán de forma presencial y definirán su estrategia de comunicación, alianzas con Javier Milei y si optarán por la eliminación o suspensión de las PASO.

Este encuentro inicial duró una hora y media, y se llevó a cabo a través de una videollamada por Zoom. Durante el mismo, se conversó sobre los temas que podrían llegar a ser tratados en el Congreso si el Gobierno convoca a sesiones extraordinarias durante los próximos días.

Sin ninguna definición aún, las expectativas están puestas en la reunión del miércoles, que será presencial y contará con la participación de los integrantes de la mesa chica del partido, así como con el equipo de trabajo del expresidente Macri. Este último está integrado por el exministro Hernán Lacunza, los diputados nacionales Cristian Ritondo, Silvia Lospennato y Ana Clara Romero, y la vicepresidenta del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

PRO: los puntos en discusión

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tiene intenciones de suspender esta instancia electoral durante este año en su jurisdicción, por lo que desde el partido creen que deberían seguir la misma línea dentro del Congreso, cuando se comience a tratar la reforma electoral que propone Milei. No obstante, es notorio el conflicto que ha cosechado el libertario con los miembros del partido amarillo a pesar de la ayuda que le brindaron en su primer año de gestión.

Y aún más evidente es la grieta que se formó dentro del mismo PRO. Por ello, Mauricio Macri se reunió con la Mesa Ejecutiva vía Zoom. Dieron el presente los fieles gobernadores del bando: Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Nacho Torres (Chubut); también los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata).

Jorge y Mauricio Macri afianzan estrategias de cara a este año electoral.

A su vez, estuvieron conectados los legisladores nacionales Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, el secretario general del partido Facundo Pérez Carletti, y el dirigente y estratega Fernando De Andreis.

Entre los temas de debate, no pasó desapercibido un punto que genera conflicto: la estrategia de comunicación. Esto se debe al comunicado emitido por el partido semanas atrás, sin la autorización de miembros clave como Ritondo, en el que se lo acusó a Milei de no prestarse al diálogo y adoptar "una visión autoritaria" al no sumar el Presupuesto 2025 en las sesiones extraordinarias de enero y febrero.

Por lo tanto, irremediablemente cayeron también en el debate sobre la postura que debe adoptar el PRO sobre una posible alianza electoral con el espacio de Milei. Si bien Mauricio había aceptado esto, también fue quien decidió autorizar los misiles que su bando le envió. En el cierre de año, además, había denunciado que el oficialismo lo destrató a pesar de toda la ayuda que le ha brindado.

El libertario, por su lado, continúa juntando tensiones en la capital del país. Luego de que Jorge Macri desdoblara sus elecciones, apoyara una posible candidatura de sus primos en las legislativas y, a su vez, criticara el polémico discurso de Milei en Davos, el presidente aseguró que montó "una campaña de indignación".

Aún así, nada está descartado mientras Mauricio siga jugando con fuego. El líder del PRO, a pesar de este escenario, también le envió un guiño al Gobierno tras celebrar su decisión de bajar temporalmente de retenciones al campo, con un mensaje directamente dirigido a Nación en su cuenta de X.