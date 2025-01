¿Qué perdemos si eliminamos las PASO?  

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se han convertido en un eje de debate en la política argentina, especialmente a raíz de la reciente propuesta del presidente Javier Milei de eliminarlas mediante sesiones especiales en el Congreso. Esta iniciativa plantea interrogantes fundamentales sobre los efectos de las PASO en el sistema democrático y en la dinámica interna de los partidos políticos.

Los beneficios de las PASO

Las PASO, instauradas mediante la Ley 26.571 en 2009, tienen como objetivo principal democratizar la selección de candidaturas dentro de los partidos y alianzas, permitiendo que la ciudadanía participe activamente en la definición de las ofertas electorales. Este mecanismo ha generado beneficios significativos:

Fortalecimiento de la representatividad interna: las PASO obligan a los partidos a abrir sus internas al escrutinio de la sociedad, asegurando que los candidatos elegidos tengan respaldo popular y no solo el aval de las cúpulas partidarias.

Claridad en la oferta electoral: al definir candidaturas de manera transparente, las PASO reducen la fragmentación de votos y evitan la proliferación de listas en la elección general.

Legitimidad de los candidatos: los postulantes que emergen de las PASO suelen contar con mayor legitimidad, lo que refuerza su posición frente al electorado.

Impactos negativos y críticas

Sin embargo, las PASO también han sido objeto de críticas. Entre los principales argumentos en su contra se encuentran:

Altos costos económicos: la organización de las PASO implica una inversión considerable de recursos públicos, lo que ha generado cuestionamientos sobre su conveniencia en contextos de crisis económica.

Falta de competencia real: en muchos casos, las PASO se han utilizado como una simple instancia de validación de listas únicas, lo que reduce su utilidad como herramienta de democratización interna.

Fatiga electoral: la obligación de votar en las PASO y en las elecciones generales puede generar apatía en el electorado, disminuyendo la participación.

Derecho comparado y experiencias internacionales

El debate sobre las PASO también puede enriquecerse con el análisis de normativas internacionales y el derecho comparado. En países como Estados Unidos, las elecciones primarias también cumplen un rol clave en la selección de candidatos, aunque con diferencias significativas. En ese caso, las primarias son organizadas por los partidos y no siempre son abiertas a toda la ciudadanía, dependiendo de si el estado tiene un sistema de primarias abiertas, cerradas o semiabiertas.

Por otro lado, países como Uruguay y Chile cuentan con sistemas de elecciones primarias que, aunque no obligatorias, cumplen un rol importante en la configuración del panorama electoral. En el caso uruguayo, la Ley Nº 17.063 regula estas instancias con la finalidad de promover la participación ciudadana y fortalecer la democracia interna de los partidos.

Opiniones de expertos

Autores como Giovanni Sartori han argumentado en sus estudios sobre sistemas electorales que los mecanismos de selección de candidaturas son esenciales para garantizar la competitividad y la transparencia en democracia. Asimismo, Dieter Nohlen destaca la importancia de las elecciones primarias como un instrumento para mejorar la calidad de la democracia y evitar la "oligarquía partidaria".

En el ámbito local, analistas como María Matilde Ollier han señalado que las PASO representan un avance en la institucionalización del sistema político argentino, aunque también reconocen sus limitaciones y la necesidad de ajustes.

Impacto de la eliminación de las PASO

La propuesta de Milei de eliminar las PASO podría tener efectos profundos en el panorama político. Entre los potenciales beneficiarios estarían:

Los partidos con liderazgos consolidados: agrupaciones políticas donde el liderazgo esté claramente definido podrían evitar disputas internas costosas y presentarse directamente en la elección general.

Pequeños partidos o coaliciones emergentes: sin el filtro de las PASO, estos actores podrían competir directamente en las generales, ampliando la diversidad de opciones.

Por otro lado, la eliminación podría perjudicar a:

1. La oposición fragmentada: sin las PASO , la oposición podría enfrentar dificultades para coordinar candidaturas únicas y eficaces, diluyendo el voto opositor.

2. El electorado: la falta de una instancia previa para evaluar candidaturas podría reducir la calidad del debate público y limitar la capacidad del votante para tomar decisiones informadas.

La importancia de las PASO en la democracia

Desde una perspectiva democrática, las PASO cumplen un rol esencial al garantizar mayor participación ciudadana y transparencia en los procesos electorales. Si bien su implementación puede ser perfectible, su eliminación podría generar un retroceso en la calidad institucional del país. En un contexto donde la confianza en las instituciones es un bien escaso, preservar mecanismos que promuevan la participación y la transparencia debería ser una prioridad.

El debate sobre las PASO no solo involucra aspectos técnicos, sino también valores democráticos fundamentales. En una democracia, la capacidad de los ciudadanos para incidir en la selección de sus representantes no es solo un derecho, sino un pilar clave para la legitimidad del sistema. Ante la propuesta de eliminarlas, es crucial reflexionar sobre cómo garantizar que cualquier cambio fortalezca, y no debilite, la democracia argentina. Ruben Zavi.

* Ruben Zavi. Consultor Político, Licenciado en Ciencia Politica y Administración Pública, Especialista y Maestrando en Comunicación Política @rubenzavi_consultora