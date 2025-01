Jorge Macri ratificó su apoyo a la candidatura de Mauricio Macri en las legislativas y respaldó eliminar las PASO

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó este domingo su apoyo a una eventual candidatura de su primo, el expresidente Mauricio Macri, en las elecciones legislativas de este año, al tiempo que avaló la eliminación de las PASO.

"Esa es una decisión que tiene que tomar él, pero creo que sería muy bueno que sea candidato", argumentó el alcalde porteño.

En declaraciones radiales, remarcó: "Creo que tiene las condiciones, es un gesto. Mauricio ha tenido mucha generosidad desde las elecciones generales pasadas. Hubo un minuto de decir: `Vamos a apoyarlo a Milei para que sea presidente`".

Y añadió: "Tal vez podría haber sido Presidente igual sin nuestro apoyo, tal vez no, es contra fáctico, pero lo hicimos y lo hicimos sin ninguna especulación".

El exintendente de Vicente López reveló además que este semana habrá una reunión del espacio que conducirá Mauricio Macri, en la que instarán en el planeo al oficialismo de conformar una mesa de diálogo.

Respecto al debate en torno a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que se tratará en las sesiones extraordinarias, Jorge Macri puntualizó: "A mí me parece que el gasto de las PASO hoy en la Argentina no tiene sentido. Son más de 200 mil millones de pesos que hay que gastar, no tiene sentido sostenerla y quedar atrapados en la discusión de la eliminamos o la suspendemos".

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

“Me suena más a que te aferrás a eliminarla para no sacarla, es una linda excusa, `o elimino o nada`, `las cosas son como a mí me gustan o nada`. La vida no es así, uno tiene que aprender a buscar los consensos. ¿Hoy para qué hay consenso? Para suspenderla. Entonces, si vos me metés en esa discusión de eliminarla o nada, en realidad lo que no querés es eliminarla", cargó contra una de las posturas que resuenan al interior del Poder Ejecutivo.

Tras las críticas de varios dirigentes libertarios, el alcalde porteño pidió "enfrentar las elecciones sin volver al pasado, cada uno preservando su identidad".

"Si quienes representamos a mucha gente tenemos que definir un norte establecemos como norma la confrontación estamos como dándole un consejo de que el camino es la pelea", manifestó.