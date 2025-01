El histórico conflicto que trajo Federico Sturzenegger para celebrar la baja de retenciones

Luego de que el Gobierno anunciara la baja temporaria de las retenciones al campo para los principales cultivos, como soja, porotos, aceite, harina, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apeló a la historia y justificó esta medida, abriendo el debate en redes.

Se remontó a un histórico conflicto que había golpeado un potencial mercado de exportaciones premium de Argentina, y que se resolvió con la baja de retenciones, igual a la medida temporaria anunciada el jueves por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en Casa Rosada.

"Tiene que ver con la industria del cuero. Explicamos. Las curtiembres (que son las que procesan el cuero) no quieren que se pueda exportar el cuero para que el precio local sea el más bajo posible. Los frigoríficos, para los que el cuero es una fuente de ingreso adicional (que puede llegar a ser 5% del precio del novillo), obviamente quieren que sí. Que el cuero valga más para los frigoríficos beneficia a los consumidores porque permite abaratar la carne", comenzó su relato.

Sturzenegger celebró la baja temporaria de las retenciones al campo.

Recordó que en la década de los 70', las curtiembres lograron cerrar el mercado de exportación de cueros. "Y después algunos economistas lloran la brecha externa", añadió Sturzenegger. Para los 90' se reabrió el mercado aunque con una retención, cuyo precio que fija la retención no era el del cuero local sino uno más costoso de los Estados Unidos.

"¿El resultado? La retención era prohibitiva y el cuero localmente seguía sin valer nada. Lo increíble de esta historia es que como las curtiembres tampoco crecieron en capacidad (mucha inestabilidad, capital caro, etc.) el cuero no tenía demanda y los frigoríficos terminaban enterrando los cueros, lo cual generaba un pasivo ambiental", señaló el ministro.

De este modo, concluyó: "La intervención del Estado había logrado transformar un producto premium de exportación en un pasivo ambiental. ¡Caramba! Ese sí que era el camino del éxito. Al eliminar la retención se termina con esta distorsión. Al valorizarse el cuero gana el productor ganadero, gana el frigorífico y gana el consumidor".

"Es como siempre pregona el presidente Javier Milei, mientras que las garras del Estado destruyen valor en su intento de redistribuir riqueza (en general de la población en general a los grupos con capacidad de lobby), la libertad del mercado recupera y le restituye esa riqueza a quienes la crearon", señaló desde su cuenta de X.

También mencionó que hace un tiempo atrás, el ex Presidente del Banco Central y radical González Fraga le había advertido al ministro acerca de este tema. Entonces, añadió: "Pero el Secretario de coordinación productiva, Pablo Lavigne, ya conocía todos los detalles al ser un tema que tenían con Toto Caputo en el radar, a sabiendas que lo de hoy lo solucionaba".

El anuncio del Gobierno

“Producto de la consolidación del superávit financiero que fue posible gracias al esfuerzo de los argentinos y al riguroso plan económico ortodoxo que aplicó el ministro Caputo, el Gobierno bajará las retenciones al campo. Se va a reducir la alícuota a los principales cultivos y se van a eliminar las retenciones a las economías regionales. Es un trabajo que se viene haciendo especialmente desde el último trimestre de 2024", comunicó el vocero en el comienzo del anuncio.

Mediante un decreto que se publicará en los próximos días se establecerá una reducción de la alícuota de los principales cultivos. De esta manera, la soja (poroto) baja de 33% a a 26%; la soja (aceite y harina), del 31% al 24,5%; el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz pasan del 12% al 9,5%; y el girasol, del 7%, al 5,5%. La medida comenzará a regir el próximo lunes 27 de enero y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de este año.

El anuncio fue dado por Caputo y Adorni en Casa Rosada.

En paralelo, el Gobierno eliminó las retenciones (Derechos de Exportación) para las economías regionales y otros productos. La medida alcanzará a productos tales como azúcar; preparaciones alimenticias; algodón; cuero bovino; bebidas; ovinos (lana y cueros); tabaco; forestoindustria; arroz; maní; golosinas, chocolates y otros. Estos bienes representaron más de 1100 millones de dólares de exportaciones en el año 2024.

Según informó Caputo, la decisión llega tras alcanzar el superávit fiscal y debido a la situación que atraviesa por "la sequía y la baja del precio de los commodities". Sin embargo, el ministro aclaró porqué es temporal la medida: "No podemos hacerlo ahora de manera permanente porque no hay recursos. Pero sí queríamos darle la señal al campo, particularmente que es un sector que tanto apoya al país, que estamos encima de su situación. No nos es indiferente".