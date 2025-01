Cumbre boina blanca: el radicalismo bonaerense muestra “musculatura” en Mar del Plata

Este viernes 24, la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires se dará cita en Mar del Plata con la intención de dar el primer paso que permita empezar a aclarar el rumbo que tomará el centenario partido en la provincia de Buenos Aires, de cara a las legislativas de este año. Los boinas blancas ponen en juego 15 escaños en la Legislatura provincial (6 en el Senado y 9 en Diputados), además de las bancas que deberán renovar en los Concejos Deliberantes de los 135 municipios bonaerenses.

El encuentro marcará oficialmente el inicio de la presidencia del comité Provincia de Buenos Aires de la UCR de Miguel Fernández, tras una feroz interna todavía sin resolver, ya que la lista opositora, respaldada por Facundo Manes y Martin Lousteau, no reconoce el fallo en primera instancia del Juez Federal Alejo Ramos Padilla (con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires) que dio ganador al candidato oficialista de “Unidad Radical” apoyada por 22 intendentes y la mayoría de los dirigentes del radicalismo bonaerense.

La cumbre boina blanca se llevará a cabo en el Club Quilmes de Mar del Plata, y tendrá como principales oradores al senador Nacional y expresidente del Comité provincia Maximiliano Abad, y al actual titular de la UCR provincia de Buenos Aires y exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández.

La organización del cónclave del radicalismo bonaerense está a cargo de uno de los alfiles de “Maxi” Abad, el Senador provincial y director de “La Reserva” (la escuela de formación para jóvenes radicales) Ariel Bordaisco.

En diálogo con MDZ, el legislador provincial, afirmó: “Esto va a explotar. Es muy fuerte lo que estamos armando”, confirmando la asistencia de todo el “músculo” político del radicalismo bonaerense: 22 de los 27 intendentes radicales de la Provincia, los dos bloques de legisladores provinciales, legisladores nacionales, concejales, exintendentes y los presidentes de la mayoría de los comités.

“El radicalismo de la provincia de Buenos Aires se junta a discutir futuro. Queremos construir un espacio de alternativa al populismo de Kicillof, como lo venimos haciendo desde diciembre del 2019”; dijo Bordaisco.

Por su parte, el flamante presidente del comité provincia de Buenos Aires de la UCR Miguel Fernández, aclaró: "Primero tengo que espera que la Justicia me ratifique en segunda instancia". Sobre el acto del viernes, manifestó a MDZ: “Empezamos a mover a la gente, en un año que se presenta con muchos interrogantes”. Miguel Fernández, presidente del Comité provincia de Buenos Aires de la UCR.

Foto: José Luis Carut/MDZ

“Están invitados todos", haciendo alusión al faltazo de los apadrinados de Lousteau y Manes. "Los radicales tenemos que empezar a reunirnos para conversar. No hay un dirigente solo que pueda ordenar esta situación; todos vamos a tener que ordenarnos y proponer el camino. Todos los sectores políticos estamos expectantes; hoy sería imposible aventurar un posicionamiento”, sostuvo Fernández.

En cuanto a cómo va encarar su presidencia, afirmó que va a trabajar para curar las heridas que dejó la interna: “En febrero voy a empezar a recorrer la provincia de Buenos Aires. A charlar tranquilo, mano a mano con todos nuestros intendentes y con cada uno de los dirigentes y vamos a armar un mapa muy preciso, distrito por distrito de lo que ponemos en juego en estas elecciones”.

Y, ante la insistencia de MDZ sobre hacia dónde iba a ir la UCR bonaerense en un futuro frente electoral, respondió: “Hay tanto despelote en las otras fuerzas, que nosotros este viernes en Mar del Plata vamos a juntarnos para conversar”.

Por su parte, el senador nacional Maximiliano Abad, hombre fuerte del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, al ser consultado por este diario sobre el cónclave, dijo: “Vamos a juntar el poder territorial del radicalismo de la provincia”, agregando “nos preparamos para enfrentar un nuevo escenario electoral, mostrando una fuerte vocación de poder”. Maximiliano Abad, senador nacional de la provincia de Buenos Aires; expresidente del radicalismo bonaerense.

Y sobre posibles alianzas electorales, remarcó: “Estamos ante una composición de frentes, el escenario recién se está armando. Esta todo muy revuelto, hay que esperar para pisar firme. Ahora el radicalismo de la Provincia va a mostrar su musculatura, su centralidad y territorio. No hay que apurarse".

Lo cierto es que el mitin de la UCR bonaerense tiene varios condimentos sobre la mesa: están los que buscan recobrar la identidad y salir a la cancha solos con la mística de “la lista 3”, proponiendo “indultar” a Facundo Manes para que sea “el candidato”; “es la única figura que tenemos” afirman. Mientras que sus detractores aprovechan la oportunidad de cobrarle “cuentas pendientes” al neurocientífico. “Con las cosas que hizo, la gente ya no lo quiere. No mide, y no podemos ir a jugar con un candidato perdedor”.

También están los que no perdonan al titular de la UCR nacional, Martín Lousteau, no solo por el papel que jugó en la interna bonaerense, acusándolo de querer llevar al radicalismo “de las narices” a una alianza con el kirchnerismo. “Lousteau sabe que acá no tiene lugar y nos quiere llevar a jugar con el peronismo”, afirmó a este diario un exintendente con fuerte peso territorial.

Para finalizar: “Ahora está callado, debe estar asimilando el golpe que le dimos en la Provincia, operando por atrás con su gente para irse pegando un portazo y no someterse a perder por paliza en una convención”.

En tanto hay un sector radical que buscan reflotar JxC. Eso sí: “Primero hay que pasar la zaranda”, aclaran, sin olvidarse de algunas “trastadas” que sufrieron en la interna cambiemista. Y están quienes en voz baja, por ahora, piden armar un frente común con violetas y amarillos para ganar la provincia de Buenos Aires.