La Libertad Avanza sumo a otro cambiemista a sus filas bonaerenses: ¿se vienen pases “bombas”?

Luego del resonante, aunque previsible, pase del Intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela a las filas de La Libertad Avanza y el posterior ingreso a las fuerzas del cielo, del ahora ex margarito Ramiro Egüen, jefe comunal de la localidad bonaerense de 25 de Mayo; los violetas con la incorporación en las últimas horas de un boina blanca, aliado de Martin Lousteau, siguen sumando ex cambiemistas a su tropa de la provincia de Buenos Aires.

La llegada a las filas de La Libertad Avanza de Cesar Pacho, dirigente radical de Evolución y ex candidato de Juntos por el Cambio a intendente de Bolívar, fue de la mano de Ramiro Egüen. El jefe comunal venticinqueño está acercando a “Las Fuerzas del Cielo” a referentes territoriales y ex candidatos cambiemistas de la Séptima Sección Electoral.

Otro de los territoriales ex cambiemista de la Séptima acercado por Egüen en avanzada conversación con Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza.en la provincia de Buenos Aires, es el dos veces candidato a intendente de Roque Pérez y referente de la Coalición Cívica en la región, Juan María “Juancho” Cravero. Según cuentan, maliciosamente, sus ex compañeros de rumbo habria encargado varios litros de pintura violeta en la pinturería el pueblo.

Sebastían Pareja junto a Alejandro Carrancio, presidente y vice de la Libertad Avanza bonaerense. Los principales armadores libertarios en la provincia de Buenos Aires

Lo cierto es que con las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina y con un Javier Milei que no para de crecer en las encuestas son varios los dirigentes, no solo del detonado Juntos por el Cambio, que están llamando a las puertas de La Libertad Avanza, con el pase en su poder Uno de los principales armadores libertarios de la provincia de Buenos Aires reconoció a MDZ el interés de “la vieja política” en cambiarse de camiseta.

“Nos llaman permanentemente de todos los espacios políticos, va menos de la izquierda -dijo entre risas-, para pasarse.”, agregando “Tenemos que ser muy cautos para no perder nuestros principios, no puede pasar cualquiera. Esto no es sumar dirigentes como hacia Larreta y asì le fue. Nosotros vamos por goteo, los que representen nuestras ideas y convicciones se van a sumar. El resto seguirá su ruta”

En cuanto a un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires afirmo, “No están entendiendo que ellos no van a manejar. Y hasta que no lo entiendan no veo un acuerdo”, remarcando que los dirigentes amarillos que muestran interés en pasarse lo hacen por su cuenta.

Son muchos los ex Juntos por el Cambio que en la provincia de Buenos Aires se rumorea que están por pegar el salto. En especial algunos intendentes y dirigentes pesos pesados del PRO que podrían provocar un temblor importante en el partido fundado por Mauricio Macri.

Según información a la que accedió MDZ el próximo en firmar el libro de pases es el intendente de un importante municipio del conurbano bonaerense, más precisamente de la Primera Sección “Es un hecho Ramón ya está adentro”, afirmo la fuente consultada. Dando por concretado el pase del Intendente de San Isidro a La Libertad Avanza. El intendente de San Isidro Ramón Lanus, acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y Sebastian Pareja presidente de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires



Y en cuanto al rumor de que tres jefes comunales del PRO, dos de la Quinta Sección y uno de la Segunda Sección electoral, estarían en conversaciones avanzadas con La Libertad Avanza; la fuente consultada por este diario no lo desmintió y confirmándolo dijo “El gordo (Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata) está hablando con Santiago (Caputo).Es con el único que esta hablando. Por ahora yo lo tengo en un ni”

Del otro jefe comunal de la Quinta, mas precisamente el intendente de Pinamar, dio a entender que se enfrío la charla “Cuando nos reunimos el año pasado le dijimos mira que es ahora; no en el 2027” y sobre el jefe comunal de la Segunda Sección, de licencia en la Cámara de diputados bonaerense, sostuvo sin dar mayores detalles “Esta cerca”. Lo cierto es que la familia Pasaglia, manejan los hilos en San Nicolas; están acostumbrados a pegar garrochazos.

Poniéndole picante a la charla, la fuente libertaria confió a MDZ, que están hablando con un importante ex intendente amarillo de la Sexta Sección “Cuando los del PRO se enteren detona la Sexta. Las charlas están avanzadas. Es el referente en la Sexta y cuando fue intendente de Bahía Blanca, la ciudad más importante del sur de la provincia dejo la vara muy alta. Su pase va a hacer mucho ruido”, afirmo el armador violeta haciendo referencia, sin nombrarlo, al ex intendente bahiense Héctor Gay. El presidente Javier Milei participando de un acto con el Intendente de Mar del plata Guillermo Montenegro

En cuanto a los pases de otras fuerzas políticas del ex Juntos por el Cambio, reconoció que existen contactos “Hablamos con todos, algunos te quieren tirar el peso de la historia por la cabeza y no ven que gobiernan municipios chicos. Les gusta la rosca y son orgánicos”, como si se tratase de un acertijo de fácil resolución que conduce a la UCR.

Lo cierto es que son muchos los nombres que suenan para pasarse a las filas de La Libertad Avanza. Los hay de todas las fuerzas políticas, por ejemplo, en el vecinalismo el nombre que retumba con fuerza es el de Guillermo Britos, jefe comunal de Chivilcoy y ungido en el 2023 por Javier Milei para ser candidato a gobernador y luego bajado sin mayores explicaciones. Desde el armado libertario lo descartan, sostienen “ Guillermo seguramente vaya por afuera en un armado peronista no kirchnerista, como lo hizo Randazzo en el 2017”

Otro punto a tener en cuenta es la Legislatura bonaerense. Porque de no concretarse un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO, que podría incluir a otras fuerzas políticas del extinto Juntos por el Cambio; los posibles pases de intendentes y dirigentes cambiemistas a “Las Fuerzas del Cielo” podría provocar una sangría en los bloques legislativos opositores.