Javier Milei sobre Donald Trump: "Estamos trabajando en un tratado de libre comercio"

Luego de presenciar la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei continuó su gira en Suiza para participar del Foro Económico Mundial de Davos. En este contexto, el presidente fue entrevistado por John Micklethwait, editor en jefe de la agencia de noticias Bloomberg News, donde habló sobre sus objetivos económicos a nivel internacional.

El libertario es acompañado por una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia y hermana, Karina Milei; y los ministros de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional, Gerardo Werthein, y de Economía, Luis Caputo. Además, este jueves 23 brindará unas palabras en el Foro que concentra a los empresarios, líderes y académicos más destacados del mundo.

La previa a la entevista fue descontracturada: Milei lanzó varias risas e incluso bromeó al autodefinirse como un "rockstar" (estrella de rock), a lo que Micklethwait aseguró que parece ser una persona que se divierte y bromea sobre sí mismo. "Es la parte buena del trabajo", aseguró. Además, el entrevistador dijo que es la primera persona que recibe un aplauso al subir al escenario. "Que aplaudan más", pidió el libertario y lo consiguió.

Milei sobre Trump: "Nos van a traer un mundo mejor"

La primera consulta giró en torno al flamante mandatario estadounidense: "Definitivamente el mundo debe festejar el arribo del presidente Trump, su discurso ha sido claro, contundente, y esa era dorada que él propone para Estados Unidos iluminará a todo el mundo, porque va a explicar el fin de la ideología woke, que tanto daño le está haciendo al planeta".

Si bien aseguró que no es nadie para opinar de la política económica de otro país, reflexionó: "Creo que a diferencia de otros líderes, Trump entiende perfectamente la geopolítica y utiliza la política comercial de Estados Unidos como parte de la geopolítica, No es que él sea proteccionista, sino que sabe el rol que tiene Estados Unidos en el mundo, y consecuentemente su política comercial es parte de su estrategia geopolítica, es una herramienta de geopolítica Si uno no entiende el campo de juego en el que juega Trump, difícilmente se pueda entender la visión, pero sin lugar a dudas, los lineamientos que está planteando nos van a traer un mundo mucho mejor".

Luego, se le preguntó si discutió acerca de un eventual acuerdo de libre comercio con su par republicano: "Nosotros estamos trabajando fuertemente en la posibilidad de abordar un tratado de libre comercio", adelantó el libertario, y habló sobre la situación del país en torno al Mercosur.

Milei no descarta abandonar el Mercosur

"Cuando recientemente asumí la presidencia pro tempore del Mercosur, señalé que debía avanzar en tres líneas. Una sobre la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la cual es más simple de avanzar", explicó. También planteó la posibilidad de reducir el arancel externo común, a lo que añadió: "Pero, justamente, si pudiéramos avanzar de manera independiente cada uno de los países para tener independencia al trabajar en acuerdos comerciales, porque claramente Argentina ha decidido volver a integrarse al mundo, quiere recuperar su parte dorada en la historia cuando aún era un actor importante en el mundo".

Por eso, Milei insistió en que hay que optar por emplear tratados de libre comercio y abrir la economía. "Y el Mercosur no puede constituir una traba a ello. Nosotros, mientras que estamos trabajando en paralelo con el Gobierno de Estados Unidos en un tratado de libre comercio, también estamos trabajando puertas adentro del Mercosur para que no sea un impedimento", señaló.

Milei en la entrevista para Bloomberg.

De este modo, el presidente argentino aseguró que si esto no se le permitiera, muy posiblemente piense en abandonar el bloque. "Sin embargo, hay mecanismos por los cuales se puede hacer estando dentro del Mercosur. Creemos que se puede lograr sin tener que abandonar lo que se tiene. También vale la pena mencionarlo, muchas veces cuando se hacen las consideraciones negativas para dejarlo o no, mencionan el sector automotríz; el sector automotriz tiene un acuerdo por fuera del Mercosur, por lo tanto, ese argumento que se vuelve a inutilizar, también es falso. Estamos explorando la manera en que Argentina se vuelva a abrir al comercio internacional; la división del trabajo trae prosperidad, ya lo había dicho Adam Smith, y pasaron 250 años y parece que tiene razón", explicó.

Las medidas económicas para Argentina

Micklethwait le festejó al mandatario que la inflación ha bajado y la economía argentina ya no está en recesión, y de ahí el motivo por el cual los presentes le aplaudieron al comenzar la entrevista. Pero, aún así le quedan algunos desafíos, como el control de capitales.

No obstante, antes de responder a esto, el libertario hizo un repaso de algunos números económicos: "La inflación minorista viene corriendo debajo del 3%, tenemos un esquema de crawling peg, que nos está poniendo un límite mensual del 2,5%. Y, de hecho, dado que pasamos tres mese en línea con el crawling peg, hemos decidido al 1%, con lo cual, ahora la inflación inducida en Argentina del consumidor va a pasar de 2,5% a 1,5%".

"Por otra parte, la inflación relevante es la mayorista, porque no está contaminada por los efectos tarifarios y es la que corre adelantada. Esa la recibidos en el 54%, lo cual anualizado es 17.000%, y el último dato fue del 0,8%, es decir, que en términos mayoristas nosotros hace ya meses que venimos viajando con deflación en dólares", añadió.

Milei insiste en que quitarán el cepo.

En lo que respecta a la actividad, el tercer trimestre mostró que el PBI fue del 3,9%, que en términos anuales se traduce en que "Argentina se está expandiendo a una velocidad del 17% anual", según celebró Milei. Y continuó: "Y al mismo tiempo, si usted lo toma desde el piso que hizo la economía en el mes de abril, que venía expandiéndose a una velocidad del 10% u 11% anual".

El presidente insistió en que rompió con todos los libros de teoría económica. "En general, se suele decir que durante una recesión se deben hacer políticas monetarias expansivas. Sin embargo, nosotros teníamos los elementos de las peores crisis de la historia argentina, un desequilibrio económico igual que en el Rodrigazo (1975), en realidad era el doble; teníamos un deterioro en las cuentas del Banco Central aún muchísimo peor que tenían en la previa de la hiperinflación de 1989 con Alfonsín, y teníamos indicadores sociales peores a los previos de la Convertibilidad".

Frente a este panorama, Milei aún así destacó que lograron hacer un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central: "Cuando uno mira otras experiencias, lo normal es que el PBI caiga en esas condiciones cerca del 15%. Nosotros, tal como vienen los números, el año va a estar cerrando con una caída del 2%, el arrastre estadístico era 2,8% de caída".

"Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia -reiteró el presidente- durante una recesión, bajamos la inflación del 54% al 0,8%, y si lo ponemos en dólares tenemos deflación. Al mismo tiempo, la economía se expandió. Y, nosotros recibimos una pobreza de frecuencia mensual del 57% y hoy estaría en el 36%, bajamos la pobreza 21 puntos porcentuales. Sacamos a cerca de 10 millones de argentinos de la pobreza", indicó.

Milei sobre el cepo y el FMI

El entrevistador reiteró en una antigua promesa de Milei de eliminar los controles de capitales, por lo que reafirmó su compromiso y habló sobre la quita del cepo: "Creemos que es una herramienta de expropiación por parte del sector público. Cuando los gobiernos anteriores abusaban con la emisión monetaria, generaban inflación, y las personas querían hacer un cambio de portafolio para protegerse, ponían estos controles para demandaran artificialmente más pesos y eso aumentar la base del impuesto inflacionario y estafar más a la gente".

"No sólo es un evento que restringe la libertad, sino que además vulnera la propiedad y, como liberal que respeto el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, el cepo es aberrante y lo voy a sacar. Lo que sucede es que yo soy liberal y libertario, yo no soy liberal y libertarado”, dijo Milei, lo que despertó la risa de los presentes, incluido Micklethwait.

Micklethwait entrevistado a Milei.

Para sacarlo, deben respetarse algunas condiciones. "Reconstruir el equilibrio de stocks en el Banco Central, la diferencia es que si nosotros conseguimos financiamiento la salida es más rápida. Cualquier tipo de acuerdo que hagamos ya sea con el FMI y/o con fondos de inversión no se va a utilizar para financiar el Tesoro sino para recomponer el balance del Banco Central”, comentó.

Frente a ello, aseguró que el país se encuentra bajo negociaciones con el FMI por aumentar la exposición con Argentina. Teniendo en cuenta que tiene un programa de 44 billón de dólares, el entrevistado le consultó sobre qué planea hacer: “Una parte tiene que ver con la estructura de esos pagos y otra con conseguir fondos nuevos para recomponer las cuentas del Banco Central, o sea, los stocks, y de esa manera acelerar la salida del cepo. Eso no está en discusión. Yo no puedo plantear una salida del cepo si no sé de cuánto dinero estamos hablando y cómo".

Por lo tanto, la velocidad de esta salida dependerá de cuánto sea el monto de la operación y cómo se estructure. Aclaró que los fondos no incrementarán la deuda de Argentina porque los mismos se utilizarán para cancelar deuda que está en manos del Banco Central.

Noticia en desarrollo...