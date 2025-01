Internas si, PASO no

Entre los puntos propuestos y enviados por el Poder Ejecutivo para ser debatidos por el Congreso en las sesiones extraordinarias desde el 20 de enero hasta el 21 de febrero está la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias).

Este punto ha suscitado alguna controversia, porque en la oposición se impulsa la suspensión de las mismas y en Mendoza en particular se han expresado varios dirigentes relevantes en contrario a lo pretendido por el gobierno de Milei. Entre ellos se destacan el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi, el diputado nacional Lisandro Nieri y el mismísimo gobernador Alfredo Cornejo.

Es necesario sentar a priori un concepto esencial: Todo partido, frente o coalición que deba o desee dirimir candidaturas a su interior está en pleno derecho a llevarlas a cabo. Es más son necesarias y mejoran la democracia representativa.

Sin límites ni obstáculo alguno y con organización y costos a su cargo.

Andrés Lombardi señaló que las PASO “mejoran la oferta electoral y permiten una mayor participación ciudadana en la selección de candidatos”. Agregó que el gasto disminuye con la implementación de la boleta única.

La mejora en la oferta electoral suscita dudas. No se aprecia calidad en los representantes postulados y en los electos. El gasto sigue siendo relevante, aún con el ahorro en impresión de boletas.

También dijo que podrían ser optativas, evitando la obligatoriedad. Está opción mejora la situación del ciudadano que no es sometido a participar de una instancia electoral en la que muchas veces no tiene interés alguno.

Lisandro Nieri planteó objeciones también afirmando que una modificación de este tipo debería plantearse en años pares, no electorales. Relativizó el ahorro porque se minimizó con la ley de Boleta Única, que achica los costos significativamente. No resulta trascendente cuando se efectiviza la modificación del sistema, si es transparente y sin especulación subalterna. Alfredo Cornejo también se manifestó en favor de mantener las PASO.

El gobernador Alfredo Cornejo ratificó la decisión de mantener las PASO en Mendoza. “Son positivas, le ponen límites a la dirigencia política, para que no resuelvan todo a gusto y piacere”. No lo harán a su gusto los dirigentes si organizan una buena interna.

Por qué internas sí y PASO no: son varias las razones esgrimidas para sostener las elecciones internas en partidos y/o frentes, pero no el sistema de las PASO.

1) El Jefe de Gabinete destacó "que se traslada a los ciudadanos una decisión política que tiene que resolverse en el seno de los partidos o frentes". De acuerdo. Los afiliados pueden en libertad decidir quienes serán los que los representarán en las elecciones generales.

No es necesario involucrar a toda la ciudadanía cuando esta no tiene interés ni intencionalidad con determinadas ideas o corrientes políticas. Mucho menos cuando en ellas no hay competencia interna.

Cada partido o frente organiza y a su costo la elección y en ella se van a expresar todos los ciudadanos afines a sus ideas y propuestas.

2) Existe costo para los Estados, aún cuando por la boleta única se ve disminuido. Hay que confeccionar urnas, conseguir autoridades de mesas, contratar sistemas de recuento de votos, proveer seguridad, destinar personal para todo el proceso, gasto en alimentos y bebidas, transporte de urnas y mucho más, que no deben ser abordados por la totalidad de los ciudadanos.

El gobierno estimó en 150 millones de dólares la erogación de fondos públicos, cifra que no parece tan significativa en medio del gasto total del erario público, pero dadas las condiciones de despilfarro durante tantos años y a la drástica reducción de gastos implementada por el Gobierno nacional y las carencias en infraestructura y en remuneración a jubilados por ejemplo, todo ahorro suma a mitigar las carencias existentes.

El Jefe de Gabinete informó que la Argentina tiene 700 partidos políticos. Muchos no pasan el límite de votos mínimo impuesto para las PASO. Un verdadero despropósito. Leyenda

3) Daños colaterales: hasta ahora en la discusión no se han tenido en cuenta algunos daños inmensos provocados por las PASO. Ejemplo fueron las del año 2019 cuando sin tener competencia interna previa se enfrentaron Macri/Pichetto con Fernández/Cristina, elegido éste como candidato a presidente vía Whatsapp por Ella.

El amplio triunfo del frente opositor culminó en una catástrofe política y económica anticipada e innecesaria. El presidente Macri vio vaciado en gran parte su poder y el dólar tuvo un salto inmenso que junto a la caída de la Bolsa y los títulos argentinos en el exterior derivó en un agravamiento inmenso de la situación económica. Una verdadera catátrofe. Totalmente evitable.

Reiteración: completo acuerdo con dirimir candidaturas a través de elecciones libres y limpias en el seno de partidos o frentes. Dan más y mejor representatividad a los elegidos. No hay necesidad de PASO.