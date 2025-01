La Libertad Avanza busca eliminar la custodia de Fabiola Yañez

La custodia de Fabiola Yañez en Madrid, pagada por el Estado argentino, volvió a ser tema de debate luego de que se viralizaran algunos videos de ella celebrando Año Nuevo en un exclusivo restaurante. A partir de ello, la diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano envió un proyecto de Ley para eliminar las custodias en el exterior de exmandatarios, incluyendo familiares de ellos.

"Sobre el caso de Fabiola Yañez y el beneficio de estar custodiada con el bolsillo de todos los argentinos en España mientras mantenía una cita amorosa, decidí presentar un proyecto de ley para eliminar las custodias en el exterior de ex mandatarios. Tampoco les será extensible en mi iniciativa el beneficio a los familiares directos y estarán limitadas por tres periodos (12 años)", anunció desde sus redes sociales.

Dentro del proyecto, la legisladora explica que el acceso a la custodia oficial debe garantizar la seguridad personal de los ex mandatarios durante un período razonable posterior al cese de sus funciones. "No obstante, resulta necesario fijar límites temporales y espaciales claros, de modo que este beneficio no genere un uso excesivo e injustificado de recursos públicos", añade.

El proyecto de Marcela Pagano contra Yañez

Por ello, propone limitar este beneficio exclusivamente al territorio argentino y establecer un plazo máximo de 12 años desde el fin de su mandato, eliminando la extensión de dicho beneficio a los familiares directos. Además, manifiesta necesario detallar las responsabilidades específicas de las divisiones encargadas de la protección del Presidente, Vicepresidente, sus familiares directos y ex mandatarios. El fin es fortalecer la estructura organizativa, evitar redundancias y garantizar la coordinación efectiva entre las distintas divisiones de la Casa Militar.

A su vez, el proyecto señala: "Teniendo en cuenta los motivos antes expuestos, se propone modificar el aludido decreto conforme los siguientes parámetros: Sustitución del Objetivo 1 de la Casa Militar en el Anexo Il del Decreto N° 50/2019 y sus modificatorias: Se redefine el alcance de las funciones de seguridad asignadas a la CASA MILITAR, limitando la custodia de los ex mandatarios en términos temporales (máximo 12 años tras el cese de funciones) y espaciales (dentro del territorio nacional), y excluyendo a sus familiares directos de este beneficio".

"Esta medida no solo promueve un uso eficiente de los recursos, sino que también se alinea con prácticas internacionales comparables. 2 Modificación del artículo 15 del Decreto N°735/2023: Se establecen disposiciones específicas para la protección del Presidente, Vicepresidente y sus familiares directos, diferenciando claramente las responsabilidades de la División Custodia Presidencial y Vicepresidencial respecto a los actuales mandatarios y de la Unidad Custodia Ex Mandatarios en el caso de ex presidentes. De este modo, se garantiza una estructura clara y funcional, adaptada a las distintas necesidades de seguridad", añade.

Marcela Pagano propone eliminar la custodia de Fabiola Yañez en Madrid.

Cabe recordar que la custodia de Yañez fue asignada desde hace un año en Madrid, capital de España, donde reside con su hijo Francisco -el cual comparte con Alberto Fernández-. Está a cargo de la Policía Federal y se valúa en un mínimo de 18.000 dólares mensuales por agente, incluyendo pasajes, alojamiento y viáticos.

La fiesta de Fin de Año de Yañez

Yañez, ahora ya exprimera dama de Argentina, fue vista celebrando la llegada del 2025 en La Única Madrid, un lujoso restaurante en la capital española, acompañada de su nueva pareja. Las imágenes, difundidas por medios especializados, muestran a Yañez sonriente y disfrutando de la velada, confirmando así los rumores sobre su nuevo romance.

La presencia de la exprimera dama en el exclusivo establecimiento no pasó desapercibida, no solo por su nueva relación sentimental, sino también por la polémica que rodea el costo de su custodia en el extranjero. Según trascendió, el Estado argentino habría destinado alrededor de 480 mil dólares desde diciembre de 2023.

Guadalupe Vázquez, periodista de Radio Rivadavia, compartió el video en sus redes con el siguiente mensaje: Es obsceno que esta señorita siga demandando dineros públicos en moneda extranjera para una protección en España que claramente no necesita. Mientras muchas mujeres en Argentina piden ayuda y son ignoradas, acá tenemos un ejemplo de despilfarro inadmisible. No hay justificación para que el Estado siga costeando un estilo de vida de lujo en el exterior".

El romance de Yañez con su nueva pareja comenzó a ser un rumor desde hace algunos meses, aunque no había confirmaciones oficiales hasta la aparición de estas imágenes.