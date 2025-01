De mandriles a topadoras: Javier Milei busca avanzar en tres ejes clave

Cuentan los especialistas que el característico color de los traseros de los mandriles, que los hacen protagonistas de bromas recurrentes, tiene como finalidad facilitar la visibilidad del animal para ayudar al grupo a mantenerse unido entre la vegetación de la selva. No están paspados, lastimados, doloridos, o algo por el estilo; simplemente, tienen la cola roja para verse mejor.

Las vueltas de la política llevaron a que los mandriles sean parte activa de la vida cotidiana de la Argentina, con Javier Milei usándolos como forma de ataque a todos los economistas, periodistas y dirigentes en general que pusieron en duda su capacidad para llevar adelante su plan de gobierno. El viernes fue un nuevo capítulo: “Día difícil para econochantas de mandrilandia”, tuiteó el Presidente para compartir un nuevo dato positivo de la inflación, el que marcó que la suba de precios mayoristas dio 0,8% en diciembre (la última vez que había empezado con un cero fue en mayo de 2020).

Hablar de mandriles ya es moneda corriente en la política argentina. Damián Arabia, diputado bullrichista, suele repetir entre risas, por ejemplo: “Estos mandriles no aceptan que es época de leones”. Los economistas no oficialistas, por su parte, se suelen hacer chistes autodefiniéndose como mandriles.

La dialéctica que impone Milei es parte del exceso de confianza en la que está envuelta la administración libertaria. Todo apoyado en los buenos resultados del primer año de gestión, que superó todas las expectativas. TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan), diría Santiago Caputo.

El dato de inflación mayorista es uno más de una semana en la que Luis Caputo fue protagonista. Se conoció el dato de cierre de 2024 con superávit financiero por primera vez en 14 años, se bajó el crawling peg al 1%, se avanzó en la competencia de monedas y los comercios pueden exhibir precios en la moneda que quieran, entre otros datos.

El plano económico es el que aparece como más claro en el escenario 2025, el político es donde empiezan nuevos desafíos. Y ahí es donde la estrategia, por ahora, es ir con la topadora.

Milei junto a gran parte del equipo económico. Foto: X.

Extraordinarias con optimismo

Este lunes se pone en marcha el período de sesiones extraordinarias que estableció el Poder Ejecutivo, que durará hasta el 21 de febrero. Allí, el gobierno mantiene su doble estrategia: si consigue los votos y aprueba los proyectos lo considerará un triunfo, caso contrario, la culpa será de la casta y todo pasará a formar parte del discurso de campaña. “Necesitamos más legisladores porque la casta no quiere avanzar con las reformas necesarias”, palabras más o menos sería el argumento oficial.

El juego de La Libertad Avanza es controvertido porque tiene que conseguir los votos del cristinismo para impulsar a los jueces para la Corte Suprema y, al mismo tiempo, conseguir la aprobación del proyecto de Ficha Limpia, que en la última versión presentada el viernes por el presidente Milei tiene una cláusula por la cual Cristina Fernández de Kirchner no podría ser candidata.

Esa cláusula es la que establece que solamente no aplica la Ficha Limpia en caso de estar en el mismo año de las elecciones la segunda condena. A Cristina, la Cámara le ratificó la condena en 2024, con lo cual no podría ser candidata se sancionarse la ley. Cristina Kirchner será clave en las negociaciones parlamentarias. Es clave en la definición de la Corte Suprema y de la eliminación de las PASO. Foto: Prensa CFK.

El proyecto que más allanado tiene el Gobierno (de los que busca con más insistencia) es el de la eliminación de las PASO. Pero una vez más, el kirchnerismo aparece en el radar para asegurar el número, por lo menos en el Senado.

En todas las conversaciones la oposición pondrá sobre la mesa el mismo tema: el Presupuesto 2025. El martes a Rosada irán los del PRO y la UCR. Miguel Pichetto ya dejó en claro que las conversaciones las tendrá en el Congreso. No es un postura de rechazo a las negociaciones, sino que responde a la necesidad de mantener la cohesión en un bloque heterogéneo que tendrá que hacer esfuerzos para mantenerse unido en pleno año electoral. La Cámara de Diputados reactivará su trabajo este lunes con el inicio de las sesiones extraordinarias. Foto: Prensa Diputados.

El balance para el Gobierno dependerá de estos tres temas principales: Ficha Limpia, PASO y jueces de la Corte Suprema. Si se queda con dos de tres el balance será positivo. ¿Queda fuera Ficha Limpia avanzando en Diputados pero trabándose el Senado y el kirchnerismo aporta los votos para eliminar las PASO? ¿Y además negociar los jueces de la Corte Suprema? Difícil.

Desde el oficialismo son “prudentemente optimistas”. Pero si no consiguen los éxitos no lo van a lamentar. Ficha Limpia ya el nuevo proyecto les permitió despejar las dudas que dejó la sesión fallida de fin de año. Y para los jueces de la Corte le quedará una semana a Milei para designarlos por decreto si no se cumplen acuerdos.

Las compuertas electorales

En paralelo a la negociación legislativa, el gobierno de Milei ya arrancó con la rosca electoral. Esta semana, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, anunció su pase del PRO a La Libertad Avanza. La decisión, que según explicó no obedece a ninguna especulación sino a seguir apoyando al proyecto, la habló antes tanto con Milei como con Patricia Bullrich, junto a quien había armado un línea 100% oficialista dentro del PRO.

Sin embargo, hay quienes creen que el intendente se adelantó “para ganarle a alguien”. “Puso quinta a fondo para ser el primero”, dice una fuente del PRO. ¿Quién se podía adelantar? Nadie tiene la respuesta, pero todos saben que hay más dirigentes de peso en el PRO que quieren pegar el salto. La foto con Sebastián Pareja con la que Valenzuela ratificó su pase a LLA. Foto: X.

Diego Santilli, por ejemplo, había salido más temprano en la semana a críticar el comunicado del PRO donde se criticaba a Milei por no incluir Presupuesto en el temario de extraordinarias. Fue, para muchos, un gesto claro de alguien que está mandando señales. Y justo es una de las figuras que podría, como también quiere Valenzuela, competir por la gobernación en 2027.

Para Mauricio Macri es imperioso detener la sangría y evitar más fugas. “Se van a acelerar los tiempos pero no va a ser ya”, reconocen sectores del PRO que están dentro de los acuerdistas. Y chicanean: “¿Va a terminar yendo con Talerico de candidata?”.

María Eguenia Talerico viene posicionándose como una clara enemiga del gobierno de Milei. Una particularidad: en 2023 fue segunda candidata a senadora con la lista de Patricia Bullrich. Vueltas de la política argentina. Ex vicepresidenta de la UiF, critica al oficialismo desde el plano institucional. Esta semana volvió a ser protagonista cuando, bajo la directiva de Santiago Caputo, el Gobierno echó al titular de la UIF y puso en su lugar al ex fiscal Paal Starc. Es el ex marido de Talerico.

Cuando quiere (y puede) el Gobierno avanza como una topadora. Elige puntillosamente a sus enemigos, busca derrotarlos y encapsularlos en el grupo de los mandriles. Tiene un duro desafío a futuro: no perderse en la selva y poder distinguir a los que son de su propia tribu.