Alfredo Cornejo le bajó el pulgar a la eliminación de las PASO

El gobernador Alfredo Cornejo se mostró en contra de la eliminación de las PASO que pretende el gobierno de Javier Milei. Para el mandatario mendocino, se trata de una herramienta electoral que es positiva para los ciudadanos porque le pone límite a los partidos políticos. "En las PASO el ciudadano opina. Sin PASO los dirigentes políticos deciden a gusto y piacere de cada partido", argumentó.

Además, dijo que criticar las PASO solo por el costo económico de su desarrollo no es injusto y afirmó que es mucho más alto el costo de tener malos candidatos. "Las elecciones tienen su costo, las malas decisiones electorales también y tienen un costo aún mayor muchas veces. El argumento del costo creo que no es suficiente para eso", esgrimió y aclaró que en Mendoza no se eliminarán las primarias.

Si bien el mandatario mostró diferencias con el gobierno nacional respecto a ese tema, al mismo tiempo se mostró alineado con las medidas económicas que encaró la gestión de Javier Milei. Y abrió la puerta para acompañar en las grandes reformas que se debe el país.

"Faltan un montón de cosas. Reformas estructurales, fiscales y de baja de impuestos que el gobierno tiene en agenda", expresó y sumó al listado las reformas laborales. "Con baja de inflación, baja la pobreza. Con modificaciones laborales va a aumentar el empleo. La verdad es que lo que necesita una persona para salir de la pobreza es un trabajo bien remunerado. Que los salarios crezcan", manifestó Alfredo Cornejo.

Karina Milei junto a Martín Menem.

Al ser consultado sobre la visita a Mendoza de Karina Milei, que vendría en el mes de febrero, dijo que Martín Menem le comentó que estaban planeando el viaje pero aclaró que no tiene previsto un encuentro.

"No tengo previsto reunirme con Karina Milei. Me comentaron que iban a venir pero no tengo invitación. Vienen con el objetivo de armar su partido. Las cosas que nosotros trabajamos con el gobierno nacional las hablamos con los funcionarios respectivos. Tema IMPSA, por ejemplo. O tema rutas nacionales", subrayó el gobernador y aclaró que gustoso accedería a una reunión con la hermana del presidente.