Tras la salida de Valenzuela, el PRO se abroquela y busca evitar una fuga masiva a LLA

Referentes del PRO buscaron minimizar el impacto político que produjo la salida del partido por parte del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien desembarca a La Libertad Avanza.

En diálogo con MDZ, autoridades del partido aseguraron que la decisión del dirigente “blanqueó lo que todos sabían”, por lo que relativizan una fuga masiva de dirigentes. Sin embargo, referentes del partido amarillo de la Provincia de Buenos Aires se reunirán este jueves y se sentará una postura para evitar que escale la tensión.

“El paso de Valenzuela a LLA no es una novedad y no nos sorprende. Es blanquear algo que ya todos sabíamos. Era cuestión de tiempo que se formalice ese pase”, señalaron exponentes que responden a Mauricio Macri. Esas mismas fuentes plantearon que “desde agosto pasado que hubo una renovación partidaria nacional y en la Provincia Diego dejó de participar de las reuniones y los encuentros del PRO”. Aseveraron que “no formó parte del nuevo armado por decisión suya, nunca se lo excluyó”.

Otro exponente del macrismo subrayó: “Lo que está ocurriendo es lo que nosotros ya habíamos advertido y que él decía que era mentira”. “Sencillamente lo único que hizo fue aceptar la decisión que ya había tomado hace un tiempo una de las personas que dijo que venía a cerrar, que había que cerrar la grieta en la Argentina porque era el principal problema de la Argentina que ahora parece ser un libertario. Así que parte de la política argentina, lamentablemente”, cuestionaron.

“Traicionar a la gente que creyó en vos por ventajas personales te pone en una categoría humana”, arremetieron desde la usina amarilla.

En contrapartida, desde la vertiente que reporta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmaron a este medio que el desembarco de Valenzuela al oficialismo “es natural” y “es lo que se viene”. No imaginan una llegada repentina de dirigentes, pero sí de manera progresiva.

El Gobierno sigue a la caza de intendentes

Ramón Lanús con Mauricio Macri.

La Casa Rosada prepara conquistar a más intendentes y gobernadores, tal como adelantó MDZ la semana pasada. El Ejecutivo cree que el jefe comunal de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, de buena relación con el presidente, seguirá los pasos de Valenzuela. También posan sus ojos de Ramón Lanús, de San Isidro y Manuel Passaglia, de San Nicolás.

Dirigentes del PRO sentaron posturas en redes

Si bien prevaleció el hermetismo delante de los micrófonos como estrategia partidaria, algunos dirigentes que integran el equipo del expresidente manifestaron su posición en redes sociales.

Uno de esos casos fue el del diputado Martín Yeza, titular de la Asamblea Nacional del partido, quien hizo un posteo en X titulando: “No se pueden obtener resultados diferentes con los mismos de siempre".

En su publicación se destaca el momento que escribió: “Al final si algo no te gusta del lugar en el que estás una opción o alternativa también es trabajar en equipo, llevar adelante tus ideas y es posible que te toque perder”.

“Una persona que quiere liderar, pero se pone antes que los demás no es la clase de persona a la que le confiarías demasiado. No alcanza con tener nombres distintos para obtener resultados diferentes, para tener un cambio de verdad y profundo se necesitan distintas y mejores prácticas. Las formas no son lo más importante, pero son importantes”, expresó.

Por su parte, César Ángel Torres, secretario de Gobierno porteño y Vínculo Ciudadano, posteó: “Diego, Diego... El pez por la boca muere. Te jactaste de nunca ser violeta y ahora estás disfrazado de Barney”. Uno de los posteos de dirigentes macristas.

“Mi pregunta es, el recorte de boleta ¿lo vas a fomentar con Milei, al igual que lo hiciste con Mauricio? Priorizas tanto el orgullo propio que te olvidas de los valores del partido. Una pena verte de un lado para otro como si fueras una hoja en el viento que cuando caen y se secan, son parte del abono”, sentenció.

En tanto, Ezequiel Sabor, jefe de asesores del Gobierno de la Ciudad, manifestó: “Cepión les dijo: "Roma no paga traidores". aunque los romanos podían utilizar a los traidores para sus propios fines, no los recompensaban, ya que la traición era vista como un acto despreciable. Algunos Historiadores se olvidan de la historia y de la mano que les dio de comer”.