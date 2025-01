Si se eliminan las PASO, "La Lapicera Avanza"

El Ejecutivo nacional ha enviado al Congreso el decreto de llamado a sesiones extraordinarias para tratar diversos temas. En el plano electoral propone la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuestionando su utilidad y costo. Como piso, en algunos casos plantear su suspensión para esta elección legislativa de medio término. Diferentes posturas se sostienen en todo el arco político ya que es un tema que cruza a todos los partidos políticos que aún no han decidido cómo llegarán a las próximas elecciones. Desde el espacio que impulsa esta reforma electoral se encuentran decididos a respaldarla.

Por qué surgieron las PASO

Fueron una respuesta alternativa a la disgregación y multiplicación de espacios políticos partidarios, reconfigurándose en coaliciones a la paliza electoral de la presidencial del 2011, que le propinó Cristina Fernández de Kirchner a los opositores que no entendieron en esa elección presidencial cómo utilizarla adecuadamente, aprendiéndolo en 2013 y 2015. Las PASO tienen dos elementos que las hacen necesarias, el primero es dar la posibilidad a los partidos convertidos en coaliciones en ofertar diversas alternativas a la sociedad para reconfigurar sus listas en forma representativa, con la opción que esa ciudadanía elija acompañar u optar.

La diversidad de partidos o espacios que conforman una coalición no puede resolver internamente este tema ya sea por la diversidad de afiliados que cada fuerza tenga, pensar en el pasado por ejemplo Juntos por el Cambio entre la UCR, el PRO y la CC que movilizando la diversidad de afiliados sería un resultado casi cantado.

El segundo elemento es que pone un piso para pasar de las PASO a la elección general de tal manera que no todas las fuerzas califican para la elección donde se juega por los “puntos". Es decir, ordena la oferta electoral. Para tener una idea en la presidencial del 2023 en las PASO hubo 27 candidaturas a presidente, quedando sólo 6 en la elección general, es decir, el sistema se depura para tener una oferta más acotada y representativa. El sistema de Boleta Única de Papel eliminará los sellos partidarios que presentaban varias listas para cobrar el subsidio por las boletas que, en muchos casos, ni siquiera terminaban imprimiendo.

Un novedoso elemento en esta oportunidad de elección parlamentaria es generar un gran ensayo general del nuevo sistema de votación que posibilitará analizar los eventuales errores ocurridos y subsanarlos en la general de octubre, de tal manera que lleguemos a la elección que valida las listas con la experiencia ya realizada. Es central que la incorporación de un nuevo sistema nacional se “ensaye" en las legislativas para llegar preparados a las presidenciales.

Las PASO posibilitan la aparición de fuerzas alternativas y complementarias en las coaliciones e invita a la ciudadanía a optar con quién se sienta más identificado. No es cierto que no se han utilizado, obviamente Juntos por el Cambio fue la fuerza que más la utilizó, pero la izquierda, Libres del Sur y aún el Peronismo en Unión por la Patria las utilizó también.

Contar con las PASO posibilita que ante el temor de una interna se lleven a cabo acuerdos más razonables y amplios. La posibilidad de mejorar la oferta electoral saliendo de la burbuja del partido y la lapicera única es un beneficio ciudadano de ejercicio pleno de participación política. Sin ser perfectas y siendo mejorables, las PASO contribuyen a romper esquemas de acuerdos de cúpula o decisiones de las élites partidarias. Cuando en 2021 Capitanich hacía punta de lanza en la eliminación de las PASO a nivel nacional, en su provincia tenía cinco listas de candidatos a diputados nacionales en su alianza y ello sólo por citar otro ejemplo.

Las reformas electorales deben tener suficiente discusión y amplio consenso, partiendo del Congreso y generando espacios para escuchar a profesionales, ONGs que entienden de la temática, universidades y aún partidos políticos que no participan en el mismo. No es a las apuradas y en extraordinarias que debería tratarse este tema, es legal pero pierde legitimidad porque en un año electoral no se reforman cuestiones electorales. Las PASO posibilitan la aparición de fuerzas alternativas y complementarias en las coaliciones e invita a la ciudadanía a optar con quién se sienta más identificado.

El Pacto de Mayo firmado en julio debería ser una base para un análisis más serio y profundo habida cuenta que una reforma electoral en serio tiene muchos más bemoles y debería tratarse en un año no electoral. No es este el caso, el año electoral ya ha comenzado y mal que nos pese con un amplio espinel de elecciones provinciales y alternativas nacionales confusas aún. Todos los que se encuentran en el poder y tienen la lapicera y quieren eliminarlas, en UXP lo impidió Alberto, o los intendentes de la provincia de Buenos Aires.

Por qué quisieran eliminar la consulta popular y la expresión libre de la ciudadanía, ni más ni menos que por esto. La Ciudadanía libre opta, se expresa, decide, indica pero también deja abierto el camino para que en la elección que es definitiva, las coaliciones se reconfiguren, se actualicen, mejoren sus ofertas y conquisten o reconquisten a los votantes. Se dice que los partidos políticos deben resolver sus propias candidaturas y su organización, pero es como pedirle a un enfermo internado que se automedique o peor, sacarle un remedio que aunque incompleto apunta a uno de los temas de la propia enfermedad.

Estamos todos metidos en nuestros temas cotidianos y en nuestros problemas que abarcan lo laboral, la inseguridad, la educación, la salud y lo económico, pero, en algún momento, se pondrá el foco en lo electoral, y por eso les pregunto: en base a las notas periodísticas que nos entregan información y análisis de lo más variado, que LLA es la que más lo seduce, la de Karina o la de Villarruel; el PRO de Macri o de Patricia, la oferta de La Cámpora y Máximo o la de Kiciloff, los radicales con rulos o con peluca, los candidatos de Cristina o de los de Quintela, de los partidos provinciales o los nacionales y dentro de ello imaginemos a la LLA y el PRO en otro tipo de resolución de sus listas que no seas por elecciones abiertas, así podríamos recorrer el espinel, donde no son meros nombres, sino que expresan diversidad de intereses, variantes, estilos, propuestas y candidatos que deberían responder a estas cuestiones, por ello no hay mecanismo mejor que consultar en las PASO a la ciudadanía y luego dirigirnos a las generales.

Las PASO no pueden ser PASO, no obligatorias, eso es desconocer interior profundo y feudal y abrirles la puerta a los señores que elijan el peor opositor, lo ayuden con su aparato y luego compitan contra él para quedarse con todo. Si vota entre el 68% al 75% de los ciudadanos ya los mismos han regulado su participación, más ciudadanía y motivación debe implicar más confianza e interés para que nuestros representantes cumplan con sus promesas.

El aspecto económico no debe ser un problema para generar participación ciudadana, austero, ajustado y responsable, colocar la expresión popular como un gasto además de incorrecto es inconveniente, quienes saben de economía sabrán dónde tocar para que existan los fondos correspondientes. Tener la Ley de Leyes aprobada nos haría saber del consenso que habría para destinar los fondos correspondientes a este ítem, lamentablemente este también es un deficit constitucional actual. Además, cuando nos referimos a la implementación de una medida/reforma electoral debemos entenderla como una inversión por una mejor calidad democrática y no como un mero gasto económico.

Finalmente se está al límite temporal de una adecuada organización electoral y su adecuado cronograma, licitaciones, capacitación y preparación en todo lo concerniente al proceso electoral 2025 que ya debe estar articulándose. Ojala las Fuerzas del Cielo den entendimiento para posponer este debate más profundo y pleno en el 2026 o que los representantes del Congreso Nacional eviten una medida que, como hemos argumentado, va a contramano de nuestra realidad política y de lo que la ciudadanía requiere que es una mejor calidad democrática y republicana. Claudio Bargach.

*Lic Claudio Bargach. Coordinador nacional. Red Ser Fiscal.