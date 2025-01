Enterate quién es la historiadora conocida en X que ahora es parte del PD

La historiadora mendocina Luciana Sabina anunció su incorporación al Partido Demócrata (PD) en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM, en la que explicó sus motivaciones y objetivos. "Este paso lo doy porque uno siempre se queja pero se trata de empezar a poner el cuerpo, modificar lo que ve y no quedarse en la queja solamente".

La joven es historiadora y además twittera conocida como Kalipolis. "El Partido Demócrata es un espacio en el que me voy a sentir muy cómoda porque básicamente son las ideas que yo también defiendo y tiene una historia con la que estoy de acuerdo", señaló.

Escuchá la entrevista completa:

Sabina contó que la decisión de unirse al PD surgió tras un cambio de postura personal. "Hace algunos años hablé con Mercedes Llano porque estaban interesados en que me uniera al partido. En ese momento no me interesó porque no me interesaba participar en política. En esta oportunidad la busqué yo, me conecté con ella y ahora soy parte".

Consultada sobre su elección del PD por encima de otras fuerzas políticas como La Libertad Avanza, afirmó: "No hay ningún motivo en especial. Desde el punto de vista histórico siempre me ha interesado mucho el Partido Demócrata y me siento muy cómoda siendo parte. La Libertad Avanza también es un espacio que respeto mucho y que me parece interesantísimo".

Respecto a su posible rol dentro del partido, Sabina sostuvo: "Yo aspiro a ser lo más útil posible y eso es algo que va a decidir directamente la gente del partido". Asimismo, mencionó que su decisión de ingresar a la política llegó en un momento de mayor madurez personal. "Creo que ha sido un proceso de madurez propio, interno. Uno va cambiando con los años y me siento más preparada en este momento que hace algunos años cuando era más joven".

Sabina también destacó la importancia de rescatar aspectos históricos de Mendoza, especialmente en relación con los archivos provinciales. "Hay archivos tirados que se los está comiendo las cucarachas y sería interesantísimo rescatar eso que es la base de nuestra historia, de nuestra cultura", señaló.

Finalmente, ponderó el legado del PD en Mendoza y su conexión con el liberalismo y el conservadurismo desde su profesión que es la Historia: "El Partido Demócrata está inmiscuido en nuestro pasado y es la base de lo que es hoy Mendoza. Eran demócratas los que construyeron muchos de los aspectos que hoy disfrutamos o que damos por hecho, como la creación de la Universidad Nacional de Cuyo. El PD siempre ha rescatado las ideas que hoy en día están en boga con todo lo que es el liberalismo. Me parece que es un buen momento para exponer esto", dijo.