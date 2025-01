Diego Valenzuela en su estreno como flamante intendente de La Libertad Avanza: "No hay especulación"

El mercado de pases de cara a las elecciones legislativas de este año ya está abierto. En este sentido, son públicas las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para configurar una arquitectura electoral competitiva pero que no represente "trampas al electorado", según el pedido del presidente de la Nación, Javier Milei.

En este sentido, el intendente de 3 de Febrero y flamante adquisición del armado libertario, Diego Valenzuela, dio su primer reportaje en vivo tras sumarse al espacio conducido por los hermanos Milei. Según el funcionario, la decisión fue "razonada y por convicción". Además, fue tajante: "No hay especulación, tengo tres años por delante".

Valenzuela sostuvo que "el cambio está por delante de las personas y por delante de los partidos. No siento que sea un pase, hay varios dirigentes del PRO trabajando en el gobierno. Son 200, los he contado". Por otro lado, expuso que conoce al presidente hace "muchos años" y comentó que tuvieron la oportunidad de estudiar juntos, lo que generó un acercamiento previo al político.

Respecto al futuro de otros dirigentes amarillos, aseguró que "habrá integración en los bloques provinciales", y que el tema está hablado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Con Patricia somos los que la vimos. El lugar del PRO es el cambio, y fuera del cambio está el kirchnerismo", disparó el intendente.

Por otro lado, Valenzuela se desentendió de posibles acusaciones por traición al PRO. En este sentido, aseguró que "la posición de lealtad es respecto de la gente. Yo soy intendente de los vecinos de 3df, no del PRO. Yo no le tengo que rendir cuentas a un partido sino a la gente que me votó".

Además, en cuanto al futuro inmediato, el intendente bonaerense confirmó que buscará armar la Ley Bases bonaerense, la hojarasca y la desregulación de la provincia, al respecto, sentenció: "PBA es muy estatista en sus lógicas".

Sobre el posible acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO, el representante del municipio de 3dF respondió que lo ideal sería "un acuerdo integral de todas las versiones del cambio. Hay que lograr los acuerdos", pero advirtió que esto debe hacerse entendiendo que a veces "te toca liderar y a veces te toca acompañar".

Finalmente, en cuanto a la candidatura de Mauricio Macri de cara a las próximas elecciones legislativas, sostuvo que no es el lugar que cree mejor para el expresidente, sino que este debería abrir el lugar a nuevas generaciones y aportar desde la experiencia.