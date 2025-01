Proyecto San Jorge y el retorno de la minería de cobre en Mendoza

El presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, Guillermo Pensado, destacó en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM los avances en proyectos de minería de cobre en la provincia a partir de la adecuación del Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, ex San Jorge, que podría ser la vuelta de la producción de cobre en Argentina.

“Pareciera que Mendoza ha madurado en ese sentido y entiende que para incorporar nuevos sectores económicos que permitan ayudar en lo social y en lo económico, estamos nuevamente considerando y reconociendo la posibilidad que nos da la minería”, afirmó. Además, señaló que el contexto global, con una creciente demanda de metales para la transición energética, coloca a la provincia en una posición estratégica.

Pensado reflexionó sobre el cambio de percepción hacia la minería en Mendoza. “Desde la pandemia, se empezó a identificar muy bien la necesidad de analizar la información que uno recibe. Fue un punto de quiebre en lo ambiental, donde el mundo entendió la necesidad de tomar en serio los cambios, como la transición energética”.

El empresario planteó que "el sector entiende muy bien los desafíos, pero a veces no ha sabido comunicar adecuadamente los beneficios de la minería. No se trata de considerar a la gente ignorante, sino de comprender que no todos tienen que ser especialistas. Sin embargo, los desafíos actuales nos llevan a ser más racionales y a buscar un diálogo constructivo”.

En cuanto a la sustentabilidad, Pensado aseguró que “Mendoza está liderando un plan estratégico que combina lo social, lo económico y lo ambiental. Esto, junto con recursos geológicos, profesionales competitivos y universidades con centros de investigación, coloca a la provincia en una posición privilegiada para desarrollar una minería moderna, sostenible y socialmente responsable”.

Sobre el proyecto San Jorge, Pensado recordó sus inicios en 1995 y subrayó la importancia de acelerar su desarrollo. “Lo que debemos trabajar entre todos es que el proceso de exploración alcance su punto máximo en la construcción y producción lo más rápido posible, cumpliendo con los requerimientos ambientales y sociales. Es un desafío para todos los mendocinos”.