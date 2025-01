Las tensiones sobre el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en las provincias

En medio del juego de tensiones y acercamientos entre el líder de La Libertad Avanza,el presidente Javier Milei y el del PRO, Mauricio Macri, las provincias surgen dudas y condiciones respecto del acuerdo electoral que aparenta gestarse en Ciudad de Buenos Aires y en provincia. Las situaciones particulares, los gobernadores que son fuertes, y también un operativo clamor que es casi un hecho: que Macri sea candidato a senador nacional para que el PRO no pierda en esta alianza con los libertarios.

Milei tiró la invitación a Macri para que vayan juntos a las elecciones legislativas de este año, y el jefe del PRO recogió el guante y hasta dio nombres públicamente del equipo que se pondría a trabajar para que ese pacto electoral sea posible. Pero en las provincias argentinas ese frente puede darse con condiciones que no las pone el presidente, más allá de que su imagen en las encuestas sigue altísima.

En el PRO sostienen que Milei necesita de Macri porque sabe que si La Libertad Avanza va sola, pierde en CABA (contra el macrismo) y en provincia de Buenos Aires, donde se dará un triunfo del gobernador Axel Kicillof con una oposición dividida. Por eso creen, que ese convite público del presidente al PRO fue pensando para esos distritos aunque tendrá que trasladarse al resto del país. Pero también para poner entre la espada y la pared al expresidente a quien sindicaban algunos libertarios de no querer hacer un acuerdo.

En ese contexto, se dan condiciones diferentes en las provincias donde La Libertad Avanza es débil y desde el PRO reclaman poner las condiciones. Santa Fe, por ejemplo, está gobernada por una alianza entre el radicalismo y el PRO (Unidos para Cambiar Santa Fe), cuyo representantes son Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, respectivamente. Pullaro es un gobernador que no es de los más cercanos a Milei, e incluso tiene una relación fuerte con el presidente de la UCR nacional, Martín Lousteau, quien se ha mostrado en la vereda de La Libertad Avanza. Pero además, el santafesino es un gobernador con alta imagen positiva.

Pullaro junto a Lousteau.

Scaglia es una vicegobernadora que responde directamente a Macri. A la vez, el PRO provincial sufrió en las últimas semanas fugas de referentes hacia La Libertad Avanza. Se fue el diputado nacional José Núñez, para acercarse a los libertarios. Por eso, desde el PRO de esa provincia surgen dudas sobre el posible acuerdo. La Libertad Avanza puede sumarse al frente que gobierna y no armar uno nuevo donde los libertarios sean los líderes.

En Mendoza, la vicegobernadora Hebe Casado, quien es del PRO, reporta a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pero la conducción del partido está en manos del senador provincial Gabriel Pradines, quien pertenece a La Unión Mendocina, no a Cambia Mendoza, que es el frente que gobierna. El PRO mendocino imagina un acuerdo con las condiciones que ponga Macri y no Casado, quien está enfrentada a quienes dirigen el partido a nivel nacional y provincial. De hecho, la semana pasada, el secretario general del PRO nacional, Facundo Pérez Carletti, cargó contra la vice en X. "La 'chancho arriba de un árbol' todos los finde manda algún título tirando mierda para ver si llama la atención, NO te van a dar la representación de Milei en Mendoza así te arrastres como . Regalada sos carísima", le espetó a la mendocina.

Por lo tanto, en esa alianza, quien tendrá un papel local fundamental será el gobernador radical Alfredo Cornejo quien públicamente no ha descartado el acuerdo, aunque no hace declaraciones que anticipen las negociaciones porque faltan varios meses para los comicios legislativos.

En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio, quien es del PRO, está dispuesto a integrar a La Libertad Avanza a Juntos por Entre Ríos. En esa provincia, los dirigentes de LLA actúan en los concejos deliberantes como en la Cámara de Diputados provincial como aliados de Gobierno provincial. Ahora, si se concreta una alianza formal, habrá que ver si el gobernador estará dispuesto a integrar a líderes libertarios a la gestión.

Mientras se dan estas negocaciones, en todas las provincias, incluso donde el armado de LLA es casi inexistente, subyacen dos preguntas. Si la imagen positiva de Milei se trasladará a sus candidatos. La única elección que se dio después del triunfo del presidente fue en junio de 2024 y dice lo contrario. En junio del 2024 hubo elecciones en Río Cuarto, una de los distritos más importantes de Córdoba. Ganó Guillermo De Rivas, aliado del gobernador peronista de Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora por el 37% de los votos. El candidato libertario quedó último, con 6% .Quizá la situación sea diferente si Milei va y le levanta la mano a sus aspirantes al Congreso.