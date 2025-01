Una ex libertaria desafió a Javier Milei y lanzó su candidatura a diputada nacional

La ex mileísta Mila Zurbriggen lanzó su candidatura como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La joven de 25 años anteriormente era afín a las ideas del libertario, pero tras criticar con dureza la gestión económica de Javier Milei, se alejó de su bando y ahora se abre camino con el Frente Nueva Generación.

Este reciente armado apunta a jóvenes nacionalistas. Zurbriggen busca abordar especialmente "los desafíos que presenta el siglo XXI para nuestro país, ante la actualidad geopolítica y laboral que generan las nuevas tecnologías”, según explicaron mediante un comunicado.

La comunicadora forma parte del programa Duro de Domar en el canal C5N. De la mano con este frente, se presentarán candidaturas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para diputados nacionales y porteños, y tienen “una novedosa agenda temática para el desarrollo laboral de los jóvenes porteños, como blockchain, inteligencia artificial, impresión 3d, nanotecnología, biotecnología, big data, realidad virtual y aumentada, etc.”, pero “usando a la tecnología para mejorar la calidad de vida de las familias argentinas y no al revés, poniendo primero al ser humano y el aumento de las fuentes de trabajo”.

Zurbriggen se alejó del libertarismo y criticó con dureza a Milei.

También se baraja entre sus listas el nombre de Gabriel Schraiber, un politólogo de 26 años muy activo en redes sociales sobre temas de transporte, cuidado del espacio público y también patrimonio histórico de la Ciudad, entre otros. Resta definir si irá por la legislatura nacional o porteña.

A través del comunicado difundido, expresaron: “Reivindicamos la militancia de Mila por los derechos de los argentinos, actividad que todo el pueblo argentino puede ver semanalmente en el programa televisivo Duro de Domar en el canal C5N, donde defiende el ingreso de los jubilados y de las familias argentinas, de las juventudes, reivindicando la soberanía nacional tanto territorial como Malvinas como así también de los recursos estratégicos".

En este sentido, desde el frente también dispararon contra el oficialismo y se diferenciaron del mismo: "También es frecuentemente consultada por las actitudes de los autollamados 'libertarios', al haber sido referente de juventud de ese espacio antes que traicionaran todo lo que decían y para hacer un gobierno de entrega de los recursos estratégicos argentinos y de destrucción del bolsillo de las familias argentinas”.

Zurbriggen criticó con dureza en varias ocasiones la gestión económica del gobierno de Milei. Lo acusó de priorizar sus intereses financieros antes que las necesidades del país. "Este gobierno dejó de lado a los jubilados, los oncológicos y los discapacitados. La política hacia estos sectores es criminal", señaló esta semana en diálogo con RADIO REALPOLITIK FM.

Por su parte, en base a lo difundo por el novato frente, Schraiber indicó uno de los motivos por los cuales se lanzan al territorio porteño: “Estamos frente a lo que consideramos una de las gestiones más flojas al frente de la Ciudad de Buenos Aires. Pareciera que quienes gobiernan están empecinados en destruir todo lo que ellos mismos alegan sentirse orgullosos a lo largo de sus 20 años de gobierno. La ciudad está más sucia, más insegura y menos conectada, no que hace 15 años, sino hace uno y medio".

"Necesitamos empezar a priorizar en qué se gastan los impuestos de quienes vivimos en la Capital Federal. Es por eso que tenemos que ir a defender a la Legislatura Porteña proyectos de transformación integral porteña: continuar la trinchera de la Línea Sarmiento, hacer la extensión a Dr. Sáenz de la Línea H del subte, empezar la construcción de la Línea F y crear un Código Urbanístico que deje de especular, para poder empezar a cuidar el patrimonio porteño y brindarle al ciudadano accesos a la vivienda propia”, sumó.

Quién es Mila Zurbriggen, la libertaria que desafió a Milei

Zurbriggen fue presidenta de la agrupación juvenil Generación Libertaria, y quien acusó a Milei de tener comportamientos de casta dentro de La Libertad Avanza. Se trata de una joven formoseña de 25 años que militó la campaña del economista hasta que notó irregularidades dentro del armado.

La referente había sido designada presidenta de la juventud de La Libertad Avanza por el armador Carlos Kikuchi y por Karina Milei. Por los pasillos liberales se comenta que "fue potenciada y luego le soltaron la mano" y que nunca tuvo mucha relación con Javier.

Fue presentada como presidenta juvenil de LLA en un acto en la provincia de Córdoba en junio del 2022, unos 15 días antes del quiebre interno del expuntero político de Milei, Carlos Maslatón.

Se ha quejado del destrato hacia la juventud liberal y de la forma en la que se asignan los lugares de poder. Nadie le prometió un cargo y cree que se debe dirimir todo a través de la meritocracia. Luego destapó que "acá ponen mucha gente a dedo".

Durante las elecciones 2023, la referente juvenil contó la situación particular que vivió con el abogado de Milei: "Me apretó para que le dé mis militantes. Me dijo que no iba a llegar a nada en el espacio". También había salido a aclarar acerca de los favores sexuales que habían en el partido: "Hay un grupo de mujeres -dos rubias y dos morochas- que suben fotos sin ropa y están en lugares importantes sin ningún mérito".