Ricardo Alfonsín redobló el ataque contra Javier Milei: "Tiene un liderazgo claramente autoritario"

Continúa la polémica entre el exdiputado de la UCR Ricardo Alfonsín y el presidente Javier Milei. Luego del tire y afloje que realizaron a través de X por la crisis en Venezuela, el radical hoy volvió a encender el conflicto y disparó: "Más allá de cómo se autoperciba, el suyo es un liderazgo claramente autoritario".

El hijo del expresidente de la Nación Raúl Alfonsín, quien cosechó tensiones con un fragmento de su partido al adoptar el cargo de Embajador de Argentina en España durnte el gobierno de Alberto Fernández, inició el conflicto al preguntarse si al oficialismo actual le preocuparía de la misma forma la situación venezolana si estuviese liderada por alguien neoliberal o libertario.

"Zurdo de manual", le respondió el jefe de Estado, y agregó: "El ladrón cree a todos de su misma condición. El texto muestra la forma siniestra con la que opera la izquierda. En función de ello, Ricarguito hace una pregunta, la cual nos regala una confesión. Parece que nunca me escuchó como defino liberalismo. Ciao zurdo".

Ricardo Alfonsín siguió atacando a Milei

Desde hacía tiempo que no aparecía en la escena pública el exdiputado de la UCR, hasta el pasado viernes. No obstante, este lunes 13 decidió echarle leña al fuego: "No es mi intención continuar la polémica, pero la intolerancia del Presidente está a la vista. Son inocultables sus reacciones coléricas que lo llevan a cometer agravios gratuitos sobre quienes piensan distinto o rebaten sus afirmaciones, muchas veces desconectadas de la realidad, como por ejemplo cuando dice que un año de gobierno produjo un explosivo crecimiento de los salarios y las jubilaciones en dólares. Una barbaridad”.

“Más allá de cómo se autoperciba Milei, el suyo es un liderazgo claramente autoritario. Ya en la campaña, advertía acerca del riesgo que entrañaba para la convivencia democrática. No solo por la intolerancia, los agravios, los insultos del Presidente, impropios de alguien con convicciones democráticas, también por el poco aprecio por la democracia que exhibían intelectuales que tanto han influido en sus concepciones políticas”, disparó.

Para finalizar, el radical sumó: “Justamente por esa razón es que conformamos el Frente Amplio por la Democracia porque, aunque se violente y nos llene de agravios, somos muchos los que vamos a confluir en un gran movimiento ciudadano para ponerle un freno a su deriva autoritaria”.

Ricardo Alfonsín, junto con Silvia Saravia de Libres del Sur, Gustavo López de FORJA y Martin Canay de Socialistas, Conforman el Frente Amplio por la Democracia (FAD). Desde hace tiempo se encuentran recorriendo la Provincia de Buenos Aires para intentar instalar una alternativa progresista de cara a las elecciones legislativas de este año.