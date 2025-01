Patricia Bullrich apuró a Mauricio Macri: "¿Sos oficialista o sos oposición?"

Mauricio Macri recogió el guante que envió Javier Milei en donde lo invitaba a una alianza para arrasar con el kirchnerismo de cara a las próximas elecciones legislativas. No obstante, la representante de la cartera de Seguridad de la Nación, declaró en la mañana de hoy y puso contra las cuerdas a Mauricio Macri.

Patricia Bullrich, al referirse al posible acuerdo electoral entre el PRO y la Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas de este año, manifestó que el expresidente "tiene que tomar una primera decisión que es fundamental. ¿Sos oficialista o sos oposición? Porque si sos oposición, ¿Cuál es la razón de un acuerdo?".

Las declaraciones, hechas en una entrevista a Radio Rivadavia, consideró que "todo lo que sume a una acuerdo profundo de cambio es importante", aunque fue tajante al advertir que el Gobierno "ya tiene un plan, una dirección, una gestión e ideas". Además, expresó que el exjefe de Gobierno porteño tiene que definirse para que realmente sea una acuerdo en el que "todo el mundo gane, pero, sobre todo, gane el país".

Por su parte, Bullrich, quien actualmente está bajo las ordenes de Javier Milei, dijo que las negociaciones por cuestiones electorales se harán más adelante y que la prioridad son las sesiones extraordinarias en el Congreso que iniciarán la próxima semana. Por otro lado, evitó hablar de la interna en el PRO: "No quiero hablar tanto del PRO porque soy parte del Gobierno y todo se lee en término de pelea y no es lo que a mí me interesa".

La ministra también se manifestó respecto Bullrich al conflicto abierto con Venezuela y el hecho de que la Selección Nacional Sub 20 viaje a Venezuela por el Sudamericano de fútbol, teniendo como antecedente el secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo. En este sentido, objetó: "¿Qué seguridad hay en estos momentos allá? No sé lo que va a hacer (Claudio "Chiqui") Tapia, pero también hay que hablar con la Conmebol. No nos sentimos seguros y es algo que la Conmebol lo tiene que hablar".