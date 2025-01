El diputado de Milei en Mendoza desafió a Cornejo: "¿A qué le tienen miedo?"

Este lunes se oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar siete proyectos de ley que incluyen, entre otras cosas, la eliminación de las PASO. El oficialismo necesita sumar voluntades de distintos espacios opositores para lograr ese objetivo y desde La Libertad Avanza afirman que se trata de "un mecanismo ineficiente y excesivamente costoso". Así lo definió el diputado mendocino Facundo Correa Llano, que también cuestionó al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por especular con un posible desdoblamiento electoral.

"Rechazo el desdoblamiento de las elecciones en Mendoza, porque implica un gasto innecesario y genera un desgaste injustificado en la ciudadanía. En toda la Argentina no estamos para estar votando todo el tiempo. ¿A qué le tienen miedo? Unifiquemos con Nación todos los procesos. Necesitamos votar menos y trabajar más. Mendoza debe enfocarse en lo importante, no en maniobras políticas que distraen de las verdaderas prioridades", disparó el armador de La Libertad Avanza en Mendoza.

Facundo Correa Llano es el elegido de los hermanos Milei para llevar adelante la consolidación del partido oficialista en Mendoza. A través de las redes, el legislador aseguró que las PASO son un gasto innecesario. "En lugar de fomentar una competencia democrática genuina, las PASO se han convertido en una herramienta para financiar estructuras partidarias con recursos públicos y obligar a la ciudadanía a participar en procesos que, en muchos casos, ya están definidos de antemano", aseveró.

Además, deslizó que la provincia debería avanzar con un proyecto de ley como el que se presentó a nivel nacional para suspender las PASO también en Mendoza. "No tiene sentido que Mendoza cargue con el costo de elecciones internas que deberían ser resueltas por cada partido con sus propios recursos. Mantenerlas este año sería un claro ejemplo de cómo la política prioriza sus propios intereses por encima de las necesidades reales de la gente", subrayó Correa Llano.

Si bien el gobernador Alfredo Cornejo aún no se define respecto a realizar elecciones en conjunto con las nacionales o desdobladas, si ha desterrado cualquier posibilidad de eliminar las PASO en Mendoza. "Me sorprende respecto a las PASO, que de todo el mundo hablar bien han pasado a hablar todos mal, cuando en realidad las PASO les sacaba parte del poder a la dirigencia política y al partido. No se podía llevar cualquier candidato en unas PASO porque lo sometías a una elección general. Era y es un beneficio para el ciudadano. Eliminarlas o suspenderlas es darle más poder a la política, no entiendo bien el mensaje. Lo único que entiendo es el costo. Las elecciones tienen su costo en Mendoza, nosotros lo hemos abaratado bastante porque hemos hecho boleta única y eso facilita bastante las cosas", afirmó Cornejo días atrás en una entrevista con Infobae.