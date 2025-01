Dura crítica del PRO al Gobierno por no incluir al Presupuesto en sesiones extraordinarias

En medio de las tensiones entre el partido presidido por Mauricio Macri y la administración libertaria de cara a un posible acuerdo entre ambos de cara a las elecciones legislativas de este año, el gobierno libertario convocó a sesiones extraordinarias con temario amplio que incluyen algunos proyectos del partido amarillo, como por ejemplo, Ficha Limpia.

A través de su cuenta oficial de X, el PRO manifestó esta tarde el llamado del Gobierno a sesiones extraordinarias del Congreso, programadas para el 20 de enero y hasta el 21 de febrero. Sin embargo, lamentó que no se incluyera el Presupuesto 2025 en el paquete de proyectos.

"Desde el PRO celebramos que el Gobierno haya atendido nuestro pedido de diciembre, otorgando prioridad al proyecto de Ficha Limpia al incorporarlo en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación que comenzarán el próximo lunes 20 de enero", declaró. Además, desde el partido fundado por el exjefe de Gobierno porteño, consideraron que "la iniciativa es un paso fundamental para garantizar que quienes accedan a cargos públicos lo hagan con antecedentes intachables, promoviendo así una gestión más transparente y ética, algo que venimos impulsado hace muchísimos años.

El PRO se manifestó de cara al llamado de sesiones extraordinarias por parte del gobierno Nacional.

No obstante, dejaron ver su disconformidad por no incluir la discusión del Presupuesto 2025. Así, subrayaron que "la ley de Presupuesto es una herramienta esencial que no solo organiza, proporciona previsión e impone límites, sino que también fomenta el consenso democrático. Su exclusión evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo".

Más contundentes aún, agregaron: "Este enfoque nos aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta".

Finalmente, el PRO reiteró la propuesta para conformar un equipo de trabajo junto con La Libertad Avanza, "con el objetivo de impulsar los cambios estructurales que la Argentina necesita para avanzar hacia un futuro más justo, transparente y participativo", y sentenciaron: "Terminar con tantos años de populismo y demagogia exige nuestro mejor esfuerzo conjunto, esfuerzo que le debemos al electorado que nos encomendó defender las banderas de cambio, libertad y respeto por las instituciones".