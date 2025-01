Ricardo Alfonsín respondió a la picante chicana de Hebe Casado

El dirigente radical Ricardo Alfonsín le respondió a la vicegobernadora mendocina, Hebe Casado, quien en las últimas horas lo había chicaneado a través de las redes sociales con la situación político-social que atraviesa Venezuela, como foco de conflicto.

Todo comenzó cuando Ricardo Alfonsín, hijo del histórico dirigente Raúl Alfonsín, indicó en su perfil de X: "A muchos nos preocupa en serio lo que ocurre en Venezuela con la democracia. Me pregunto si al oficialismo y aledaños también. ¿Dirían lo mismo de Venezuela, si en lugar de ser socialista, como dicen, fuera neoliberal y libertaría? Hay razones para pensar que no. Seguiremos con esto".

Ante esto, Casado -fiel a su estilo ácido en las redes- contestó con un video en el cual se exhibe un famoso fragmento de la película Esperando la Carroza, donde uno de los protagonistas dice "¡Ahí lo tenés al pelotudo!".

Alfonsín recogió el guante y, por ello, decidió responderle a la vicemandataria oriunda de San Rafael. "Su post, señora Casado, es impropio de una vicegobernadora, impropio de una persona civilizada, educada e inteligente. Su post es vulgar y autoritario. La invito a reflexionar sobre lo que ese post dice de usted", lanzó el radical.

Casado no se quedó de brazos cruzados y manifestó: "Soy civilizada, educada e inteligente por eso no me asocio al kirchnerismo ni defiendo a Maduro". "Saludos cordiales Ricarguito", sumó en tono desafiante.

Alfonsín y Casado se cruzaron en las redes.

Sin embargo, para cerrar el ida y vuelta de posteos, el hijo del expresidente sumó una crítica al gobernador Alfredo Cornejo. "Si usted es educada, culta e inteligente, la verdad, que lo disimula muy bien. Usted sabe que lo q dice de mi no es cierto. El que sí fue kirchnerista es su gobernador. ¿O no se acuerda? ¿Ha hablado con el de eso? Es solo una pregunta retórica", cerró.