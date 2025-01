Hebe Casado volvió a hacerlo: el duro tuit contra Ricardo Alfonsín

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, volvió a generar polémica con un tuit en la red social X. Todo comenzó cuando el hijo del expresidente argentino Raúl Alfonsín, Ricardo Alfonsín, salió a cuestionar al Gobierno por la situación que atraviesa Venezuela.

En su cuenta, el dirigente radical expresó: "A muchos nos preocupa en serio lo que ocurre en Venezuela con la democracia. Me pregunto si al oficialismo y aledaños también. ¿Dirían lo mismo de Venezuela, si en lugar de ser socialista, como dicen, fuera neoliberal y libertaría? Hay razones para pensar que no. Seguiremos con esto".

Claramente, la respuesta no tardó en llegar. Fiel a su estilo, el primero en responder fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, con un picante tuit. "Estimado Ricardo: no sé bien a qué se refiere con neoliberal, de hecho creo que usted tampoco. Por otro lado, una dictadura no es más que lo perfectamente opuesto al liberalismo, asique tampoco sé bien a qué se refiere", expresó el funcionario nacional.

Casado no quiso quedarse atrás y fue a fondo. Utilizando un famoso gif que retrata una escena de la película Esperando la Carroza, donde el actor Luis Brandoni expresa la frase que quedó inmortalizada, la vicegobernadora citó el tuit de Alfonsín y adjuntó la animación.

Días atrás, la vicegobernadora sumó un nuevo comentario a su robusta lista de expresiones controversiales realizadas en las redes sociales.

Casado opinó acerca del fenómeno migratorio en Europa y al papel de la comunidad islámica. Precisamente, la sanrafaelina compartió un fragmento de un libro publicado por la difunta escritora italiana Oriana Fallaci. Dicho pasaje señala: "Los quince millones de musulmanes que hoy viven en Europa (¡quince!) son solamente los pioneros de las futuras oleadas. Y créeme: vendrán cada vez más. Exigirán cada vez más. Pues negociar con ellos es imposible. Razonar con ellos, impensable. Tratarlos con indulgencia o tolerancia o esperanza, un suicidio. Y cualquiera que piense lo contrario es un pobre tonto".

En ese sentido, Hebe Casado sostuvo en una publicación en la red social X: "Seguramente la trataron de loca pero tenía toda la razón y la valentía de decirlo".