Elección porteña: la suspensión de las PASO tensa la puja PRO-LLA

Todo indica que la Legislatura porteña sesionará en forma extraordinaria el mes próximo para tratar no solo el proyecto de suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que anunció el Jefe de Gobierno,Jorge Macri, sino también algunas medidas de alivio fiscal que anticipó esta semana.

Una vez que se elevan los proyectos, los titulares de las bancadas se reúnen y acuerdan cuándo sesionar.

A esa instancia no se llega sin antes repasar la posición que adoptará cada bloque, siendo que la tensión estará puesta en el tema electoral, principalmente porque demanda una mayoría especial que el PRO no tiene. No solo no llega a reunir dos tercios del recinto, 40 votos, sino que se le complica en momentos en que más que acuerdos parecen surgir desilusiones en las relaciones con La Libertad Avanza (LLA).

En la Legislatura ese diálogo, inclusive, encuentra a La Libertad Avanza, partida. Por un lado el ala que se referencia con Karina Milei, por otro el de Ramiro Marra, la bancada que responde al diputado nacional Oscar Zago y el monobloque de Eugenio Casielles.

El grupo de cinco legisladores que conduce Pilar Ramirez y se referencia con Karina Milei, ya advirtió que en noviembre pasado presentó un proyecto para eliminar las PASO. En su cuenta de X, Ramirez indicó que "en noviembre presentamos proyecto para eliminar PASO y el PRO no quiso debatir. De repente, ahora, quiere eliminarlas pero gastar 38 millones de dólares obligando a la gente a votar dos veces".

"Nosotros no queremos que haya PASO. Consideramos que no hay que pagar una interna política con la plata de los porteños, que puede estar destinada a cosas mejores" , reforzó ante las radios la legisladora porteña de LLA.

Para llegar a los 40 votos, Jorge Macri requiere unos diez legisladores extra a lo que se considera actualmente el oficialismo porteño, que integran lo que fue Juntos por el Cambio.

De esa manera, no solamente la propia experiencia y otros argumentos defienden la posición de Jorge Macri para pedir "la suspensión" de las elecciones primarias que en definitiva, raramente impactan en un comicios de medio término para renovación legislativa. La imposibilidad de reunir los votos, es clave.

Para suspender, en esta ocasión, el peronismo sumaría sus votos. La bancada que conduce Claudia Neira, tiene 18 legisladores y si todos aprueban la iniciativa, el PRO supera los 40 votos de mayoría especial que deben tener los proyectos sobre materia electoral.

El radicalismo, que viene acompañando las iniciativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no avalaría, sin embargo, una eliminación de las primarias.

Lo explicó a este medio la diputada porteña del bloque UCR Inés Parry. "Estando con el cronograma electoral desplegado, lo oportuno es la suspensión de las PASO", dijo la legisladora. Agregó que se "debe leer la suspensión de las PASO en el marco de una elección desdoblada donde la Ciudad ejerce su autonomía (Nación en octubre y la de la Ciudad en julio) y es importante destacar que la suspensión implica oportunidad de redireccionar esos fondos a otros temas".

Así, el debate de las PASO volvería a enfrentar -como en la sanción del Presupuesto porteño 2025- al PRO y sus aliados con LLA, que votaría dividida a menos que cambiara de posición la bancada de Ramírez.

Por otra parte, el bloque Unión por la Patria facilitaría los votos para suspender pero no para "eliminar" las primarias.