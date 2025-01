El Gobierno enfría la mesa con el PRO y ya bajó a un referente macrista

A las pocas horas de que el Gobierno dijera hasta públicamente que no piensa en aceptar en el corto plazo “la reunión de equipos de trabajo” propuesta por Mauricio Macri, desde Casa Rosada redoblan la apuesta y ya bajaron a uno de los nombres impulsados por el expresidente.

Desde el primer minuto que se conoció el posteo del líder del PRO, los armadores políticos de Javier Milei descartaron de plano concretar un acuerdo para discutir “el rumbo de la gestión”. En ese sentido, señalaron que “no es momento de candidaturas” por lo que hasta mayo no piensan hablar sobre esa mesa con el macrismo.

Casi al mismo tiempo de esa publicación de Macri instando a esa reunión con el Ejecutivo, salió otro posteo de él dando la nómina de los dirigentes que estarán integrando esos encuentros.

“Nuestra propuesta de equipo de trabajo está conformada por las siguientes personas: Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez”, anunció el exjefe de gobierno. “Con ellos, y los nombres que LLA proponga, podemos conformar un equipo no solo para defender los logros obtenidos, sino también para avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que Argentina necesita”, resaltó.

En Balcarce 50 no solo que no evalúan reunirse para discutir “nada sobre la gestión” sino que ya decidieron bajarle el lugar a uno de los exministros en el gobierno de Macri. Se trata del economista Hernán Lacunza. “No va a estar, no nos vamos a sentar con él. Es un hecho”, sentencian fuentes oficiales a MDZ.

El vínculo del gobierno con el exministro bonaerense y nacional no era bueno y se terminó de romper con las recientes declaraciones del actual vicepresidente de Racing.

Según Lacunza esa mesa de negociación “debe centrarse en cuestiones estructurales que permitan proyectar un modelo de país a futuro”. “Ir por un acuerdo electoral sería poner los caballos delante del carro, tenemos que pensar y trabajar pensando en la Argentina que queremos para el 2027 y para el 2030?, señaló, en diálogo con Urbana Play.

“Pensamos diferentes en otros temas”, aseguró el exfuncionario, quien remarcó la necesidad de reformas estructurales “como las relacionadas con los sistemas tributario, laboral y previsional, así como las negociaciones internacionales, que no han avanzado durante el primer año de gestión del actual gobierno”.

"Estamos aprendiendo a leer y escribir, que es bajar la inflación. Nos faltan un montón de cosas para graduarnos todavía", ilustró Lacunza, quien le dio puntaje al Gobierno: "En lo fiscal un 10, la monetaria un 7, la cambiaria un 4, por eso no pudo normalizar el cepo. Está bien, pasa de grado, no repite. La situación inicial era catastrófica". Incluso hasta consideró que existe un atraso cambiario: “Creo que se atrasó, el (valor) de hoy es 50% inferior al de hace un año y es parecido al oficial. Eso es aritmética. Desconfiaría de un programa económico que desestime la aritmética".

"Uno no gobierna siempre con un 50% de aprobación. El día que tengan 30, ¿cómo van a hacer?. Hay que continuar la agenda de reformas que necesitamos, para aspirar el desarrollo", completó.

La respuesta de la Casa Rosada a Macri y Lacunza

Hernán Lacunza fue ministro de Economía de Mauricio Macri.

Para argumentar el rechazo a que Hernán Lacunza participe de la eventual reunión entre el Gobierno y el PRO, fuentes inobjetables del Ejecutivo destacaron a este medio: “Que un tipo que integró un Gobierno que no tomó ninguna medida para no caer dos puntos en las encuestas y nos acuse de tibios a nosotros que hicimos el mayor ajuste en 100 años es insultante”. "No hay chance que esté, que se olviden", recalcaron.

En el oficialismo sostienen que el macrismo no podrá tomar ninguna atribución en la política económica que encabeza Javier Milei y que solo deberá conformarse con tener su lugar en la mesa legislativa. Solo valoran abiertamente el rol del presidente del bloque macrista en Diputados, Cristian Ritondo.