Cobos vinculó una de las denuncias de Fabiola a Alberto Fernández con un reclamo por un proyecto que duerme en el Senado

Entre todas las denuncias por violencia de género y maltrato que recibió Alberto Fernández de parte de su expareja, Fabiola Yañez, se conoció durante los últimos días que la ex primera dama solicitará que se embargue la jubilación de privilegio que recibe Fernández por haber sido presidente. Esto se da luego de que el exmandatario incumpliera con el pago de dos meses de la manutención para el hijo que tienen en común.

A raíz de la noticia, Julio Cobos, actual diputado nacional, remarcó que hay un proyecto que avanza contra los deudores alimentarios y que promueve una protección para la madre que tiene que mantener al hijo que tienen en común, tal y como se da en este caso político, polémico y mediático.

"La situación planteada por la ex primera dama no es exclusiva, muchas mujeres atraviesan situaciones similares: 7 de cada 10 padres no cumplen con la cuota alimentaria. Lamentablemente, el proyecto de #deudoresalimentarios que les da protección legal duerme en el @SenadoArgentina", comentó Julio Cobos en sus redes sociales.

El comunicado de Cobos en redes sociales.

Y aseguró que: "El Registro de Deudores Alimentarios Morosos implica 0 costo al Estado y 100% de beneficio para chicos y madres damnificadas. Por eso le pido a la Vice @VickyVillarruel, al presidente de Legislación General, @AbdalaBartolome y a todos los senadores que lo traten y aprueben".

"El proyecto ya fue tratado y aprobado en el @SenadoArgentina en el año 2019 y perdió estado parlamentario. No es un antecedente menor porque quiere decir que ambas Cámaras estuvieron de acuerdo, pero perdió estado parlamentario; no queremos que suceda lo mismo", destacó Cobos.

"Toda persona obligada al pago de cuota alimentaria que se encuentre en mora por falta de pago de 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas intimada judicialmente, será anotada en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Esto traerá consecuencias para los morosos", afirmó el exgobernador de Mendoza.

Fabiola y Alberto fueron pareja durante el mandato de Fernández.

A la vez que indicó: "Es necesario tener un registro nacional cuando hay registros en varias provincias, porque el que deudor que incumple trata de evadir sus obligaciones. Cuando un registro provincial y su legislación pone alguna barrera lo terminan realizando en otra provincia".

"Queremos darle más herramientas a la justicia y asegurar que se cumpla efectivamente las prestaciones alimentarias fijadas. Si no se cumple lo pautado, traerá consecuencias y limitaciones al deudor moroso en su vida personal, laboral y comercial. Es una ley fundamental porque su principal objetivo es la protección de la parte más débil de la relación desigual que se da entre esos padres y sus hijos, y lograr eficacia y efectividad en el cumplimiento de las sentencias", finalizó diciendo en un extenso comunicado en redes sociales.