Buscan regular los nombres de espacios públicos y calles mendocinas

En la última sesión de la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda, se discutió un proyecto presentado en 2022 por el entonces diputado Emiliano Campos, de la Unión Cívica Radical (UCR), que busca regular la asignación de nombres a calles y lugares públicos en la provincia de Mendoza. Actualmente Campos se desempeña como Escribano General de la provincia, y brindó una entrevista en MDZ Radio 105.5 FM donde expresó la importancia de que los vecinos participen activamente en el proceso de asignación de nombres.

"Nombrar un lugar público implica no sólo una referencia de ese lugar, sino que también influye en la idiosincrasia de las personas que trabajan ahí, que concurren o que viven por la zona. Principalmente queríamos evitar que se les pusiera nombres indebidos o nombres que no hacen a la cultura, o que no tienen un significado profundo en nuestra gente. Además, que no haya un culto a la personalidad", dijo Campos.

El exdiputado radical comentó que la idea es regular esto. "Pusimos algunas prohibiciones, hicimos un pequeño procedimiento muy sencillo, sobre todo habilitando la participación ciudadana en este tipo de denominaciones de lugares públicos. Por ese lado apunta el proyecto". Además, "en la ley proponemos la creación de un pequeño registro que no necesita mucha estructura para su funcionamiento, donde queden registrados los nombres que muchas veces se multiplican. Sería bueno que haya un registro, sobre todo para las incompatibilidades. Tenemos entre las prohibiciones no solo de buscar que no se nombren lugares públicos con nombres de personas que aún viven, sino que no hayan cometido delitos dolosos, que no hayan participado en gobiernos de facto, que no lleven connotaciones partidarias. Pueden ser políticas, pero no partidarias".

Actualmente existen varias calles con nombres que están por fuera de estas condiciones tales como Pedro Eugenio Aramburu, uno de los propulsores de la autodenominada Revolución Libertadora, como aportó acertadamente un oyente de MDZ Radio 105.5 FM. En este sentido Campos aclaró que "la idea no es reemplazar, sino tratar de que de acá para adelante los nombres que se vayan poniendo tengan ciertos requisitos. Algunos a lo mejor podrían ser reemplazados, eso lo contemplamos en la ley. Pero hay nombres que no conviene reemplazarlos". Por ejemplo: "En el Parque había una calle que se llama Uriburu y se la cambió por Padre Contreras. Pero, supongamos que hay una calle muy importante en una arteria de Tunuyán que se llama Uriburu, todos lo identifican y saben dónde queda, por ahí no tiene mucho sentido cambiarlo, pero tratar de que no se le siga poniendo a otros lugares. Se podrían cambiar, pero hay que ver, según el caso, si es oportuno o no".

"Intentamos que sean miembros de la comunidad, ya sea nacional, provincial, local que por su lucha, por su búsqueda de la paz, por la independencia, por lo que han trabajado para la cultura, la ciencia, la política, la educación, el deporte. Que sea una identificación de la ciudadanía con ellos, o lugares, o fechas o acontecimientos históricos que también tengan que ver con nuestra democracia". Campos destacó que en el proceso es fundamental "la participación ciudadana para establecer o proponer nombres".

Por último se refirió a un tema central de la época: la perspectiva de género. Al respecto explicó brevemente: "Tenemos personajes sumamente populares ligados a la cultura, con procesos penales por problemas de violencia o de abuso. No son un ejemplo como para poner su nombre".

