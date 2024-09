Sigue el escándalo en Santa Rosa con denuncias y una deuda con un proveedor

Después de la denuncia por violencia de género en el HCD, la renuncia de dos ediles del PJ y la salida de la presidenta del Concejo Deliberante del bloque oficialista, Santa Rosa suma un nuevo escándalo; esta vez vinculado a una deuda millonaria con un proveedor.

Débora Quiroga aseguró que no maneja dinero en el HCD.

Hace una semana, los concejales del peronismo hicieron una presentación en el Tribunal de Cuentas para que se investigue una compra a un proveedor del Concejo Deliberante que se hizo el año pasado y nunca se pagó.

Todo empezó cuando un ferretero fue a reclamar a la municipalidad por una deuda por materiales (pintura, tornillos, lijas, etc) de agosto del año pasado. El total de la factura era de $380.000, pero el comerciante la actualizó por inflación y exige que le paguen $2.700.000.

Débora Quiroga se salió del bloque oficialista de Santa Rosa.

Desde el Ejecutivo pidieron al HCD el expediente para justificar el gasto y nunca apareció. Por este motivo, desde la bancada oficialista fueron directamente al Tribunal de Cuentas para que investigue el asunto y se sancione a los responsables.

Hasta aquí el proceso oficial, pero el lado B de la historia es otro. Los primeros días de julio renunciaron a sus bancas en el Concejo Deliberante de Santa Rosa Hernán Dubé y Diego Foco, el esposo de la intendenta Flor Destéfanis. Desde el oficialismo, sostuvieron que el movimiento fue para mantener la paridad pero la presidenta del HCD, Débora Quiroga, denunció a los ediles por violencia de género.

Quiroga y Destéfanis venían trabajando juntas desde 2019. Es más, la presidenta del Concejo se desafilió del radicalismo y pasó a las filas del PJ. Pero cuando en 2022 Foco ingresó al HCD comenzaron las diferencias entre Quiroga y el oficialismo. Finalmente, la presidenta del Concejo Deliberante armó su propio partido "Ahora Santarrosinos" junto a María José Bufa y votaron junto con el bloque radical pedidos que ponen bajo la lupa a Flor Destéfanis como la rendición de los gastos de festivales departamentales y las fotomultas.

Según Débora Quiroga, desde que pateó el tablero “se le vino la noche”. “Cada vez que yo hable de algo que está mal, me van a castigar”, dijo.

Para ella, hay una intención política detrás de la presentación en el Tribunal de Cuentas. “Yo no manejo plata, yo no puedo comprar nada. Todo se realiza desde el Ejecutivo. Hay una maniobra política porque están enojados desde que nos fuimos del bloque”, aseguró Quiroga. Flor Detéfanis y Débora Quiroga eran aliadas desde 2019.

“Es todo muy extraño. Hay una investigación, la asesora letrada está citando a los empleados a declarar. Para cualquier gasto tiene que haber un expediente, sino está es porque algo no se hizo bien y hay que investigarlo para encontrar a los responsables”, añadió.

Desde el bloque del PJ le bajaron el tono político a la presentación. “Fue a la sede del Ejecutivo un comerciante reclamando una deuda de 2023. Hicieron la consulta al Concejo Deliberante y no hubo respuesta. Por eso hicimos la presentación en el Tribunal de Cuentas, para que se investigue”, explicó el concejal, Leo Saile.

“El expediente no aparece todavía y hay que ver si la deuda de $2.700.000 es real. Por ahora no hay explicaciones. Ahora el Tribunal puede pedir que se pague o puede sancionar a un funcionario”, añadió.

Por otro lado, la denuncia por violencia de género todavía no ha sido ratificada en la Fiscalía por Débora Quiroga. “Cuando fuimos el 26 de agosto a ratificar lo que presentamos antes, llegamos y estaba Foco porque es su propio representante. Yo me volví loca y dije que en esas condiciones no iba a declarar. Dejamos constancia que íbamos a ir más adelante”, cerró.