La ciudad de los delincuentes

En los últimos meses se han incrementado drásticamente los delitos en la Ciudad de Mendoza, es moneda corriente despertarnos y leer o escuchar sobre un nuevo hecho delictivo. Es como si nos fuéramos acostumbrando de ir normalizando la delincuencia, de ser los propios vecinos los que tienen que estar alertas y prevenir el delito.

Por eso nos acostumbramos a ser nosotros los que nos tenemos que encerrar y “enrejar” todas las puertas y ventanas. Invertir en seguridad se ha vuelto prácticamente un presupuesto indiscutido en la mayoría de las familias. Y así destinamos nuestro sueldo en colocar cámaras de seguridad, cerco eléctrico, alarmas. Y los que tienen mayor poder adquisitivo directamente se mudan a barrios privados donde pagan por seguridad.

Los propios vecinos se han dado cuenta que si no se cuidan ellos mismos, nadie lo va a hacer. Ante un Gobierno Provincial que no se ocupa del tema y que solamente se dedica a eximirse de responsabilidad ante el aumento de la delincuencia, culpando a los jueces, o incluso a los municipios. Sin asumir que el principal responsable de brindar seguridad a la sociedad mendocina es el Ministerio de Seguridad.

No debemos acostumbrarnos a convivir con la delincuencia, no podemos normalizar VIVIR CON MIEDO. Debemos exigir al Estado que actué! no es una opción que tienen, es una obligación y no la están cumpliendo.

Como Concejal de la Ciudad de Mendoza, vengo trabajando hace tiempo en el tema de seguridad, y si bien no existe una solución mágica para terminar con este flagelo por ser una problemática multicausal y plurisocial, existe una causal fundamental que está permitiendo el avance descontrolado de la delincuencia en la Ciudad de Mendoza y que si no realizamos alguna acción para revertir esta situación, va a llegar un punto en que prácticamente la Ciudad va a ser tierra liberada. ¿Y cuál es esa causal? ni más ni menos que LA FALTA DE PRESENCIA POLICIAL QUE NECESITA LA CIUDAD.

La ciudad sin policías

No estamos hablando de que faltan pocos policías, me refiero a que la cantidad que hacen falta es alarmante. Pero esto no es una opinión personal, se los voy a demostrar con datos concretos.

En el marco de la Ley 9070 de acceso a la información pública, solicité dos pedidos de informes, uno dirigido al Ejecutivo Municipal, para que informe la cantidad de agentes Preventores con los que cuenta el municipio.

Y otro al Ministerio de Seguridad para que en el mismo sentido informe con cuantos efectivos policiales y elementos para combatir el delito (móviles, motos y bicicletas) destina exclusivamente a la Ciudad de Mendoza.

El Ministerio de Seguridad informa que la Ciudad de Mendoza se encuentra incorporada jurisdiccionalmente en el ámbito de la jefatura de policía de seguridad uno, que comprende (Ciudad y Godoy Cruz). Esta jefatura cuenta con una cantidad de 826 efectivos policiales, que cumplen funciones en distintos turnos de guardia.

Por su parte el Municipio de Ciudad informa que cuenta con 310 Preventores, cumpliendo funciones por turno de aproximadamente 70 agentes.

De la información obtenida podemos deducir lo siguiente: de los 826 efectivos policiales que prestan servicio tanto en Godoy Cruz como en Ciudad, si se distribuyen de forma más o menos equitativa serían 413 efectivos por departamento, prestando servicio por cada guardia 206 efectivos. Y si le sumamos los 70 preventores, obtenemos como resultado que la Ciudad de Mendoza cuenta con 276 agentes en funciones para combatir el delito por turno o guardia.

Y es en este punto en el cual se desnuda el dato preocupante, teniendo en cuenta que la Ciudad de Mendoza cuenta con una población fija de 120.000 habitantes con una población pendular, que ingresa todos los días a la Ciudad de alrededor de unos 300.000 o más personas que vienen a trabajar, estudiar o pasear.

Encontramos que, si tenemos en cuenta la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, que establece 2,8 policías por cada 1.000 habitantes. Podemos concluir que la Ciudad necesita 1.200 efectivos policiales para brindar una correcta protección contra el delito por turno y en la actualidad se cuenta con 276 (sumando a los preventores).

Este es un dato que está ahí, pero nadie parece verlo, o mejor dicho, querer verlo. Es un dato incómodo y preocupante, demuestra que por más que el Sr. Gobernador y la Sra. Ministra de Seguridad pretendan desligarse de toda responsabilidad por los crímenes que vienen en aumento. Los grandes responsables de la política de seguridad son ellos.

Policías explotados y mal pagos que no les queda otra que renunciar para poder subsistir, móviles que no pasarían una RTO, han llevado al fracaso en la política de seguridad, causando que Mendoza cuente cada vez con menos policías.

Lavarse las manos no es el camino, si no se da un cambio en materia de seguridad y recuperamos las calles con presencia policial, seguiremos normalizando convivir con los delincuentes. Y lo más grave, la Ciudad de Mendoza, definitivamente se convertirá como ya pasa en varias zonas, en tierra liberada para los delincuentes…

Por Ricardo García / Concejal de la Ciudad de Mendoza