En pleno viaje a Mendoza, la chicana de Manuel Adorni y Javier Milei a Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei, siempre activo en las plataformas sociales, sigue cruzando respuestas con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en X (antes Twitter). Tras la crítica de la exvice de Alberto Fernández, quien publicó un documento titulado "Es la economía bimonetaria, estúpido", se generó un ida y vuelta que parece no tener fin. Siempre alguno de los dos vuelve a contestar.

Javier Milei, como era de esperar, recogió el guante y le recordó a Cristina "yo sé que vos de economía no entendés mucho"; esto generó una respuesta de Fernández de Kirchner, quien le pidió al presidente que "boludee" un poco menos en las redes sociales. La interacción entre dos de las personalidades políticas más importantes de la Argentina en la actualidad fue subiendo de tono con el correr de la jornada y hasta se metió Manuel Adorni, el vocero presidencial, en la conversación.

En las alturas y camino a la provincia de Mendoza, donde Javier Milei cerrará la 45° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el vocero subió una foto acompañado del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Luis Petri, y chicaneó a Cristina: "Estimada: estoy con el Presidente Javier Milei en el avión rumbo a Mendoza. No puede responderle porque usted lo tiene bloqueado. Me pide que le transmita que usted cayó en la “falacia de la pista falsa” al aún no haber mostrado su título. Saludos".

Estimada Cristina: estoy con el Presidente Javier Milei en el avión rumbo a Mendoza. No puede responderle porque usted lo tiene bloqueado. Me pide que le transmita que usted cayó en la “falacia de la pista falsa” al aún no haber mostrado su título. Saludos. @CFKArgentina https://t.co/5W2rlwKYZR pic.twitter.com/u0s4PYrDEI — Manuel Adorni (@madorni) September 6, 2024

"Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN", habían sido las últimas palabras de Cristina en la cuestión. La tradicional muletilla de Adorni para cerrar cada tuit, esta vez usada por CFK, hizo que el propio vocero recogiese el guante.